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В Крыму выведут новый сорт роз, посвященный Чехову
В Крыму выведут новый сорт роз, посвященный Чехову - РИА Новости, 09.02.2025
В Крыму выведут новый сорт роз, посвященный Чехову
В Крыму намерены вывести новый сорт роз, посвященный писателю Антону Чехову, к работе приглашаются, в том числе, селекционеры из США и стран Евросоюза, сообщил... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:08:00+03:00
2025-02-09T15:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Крыму намерены вывести новый сорт роз, посвященный писателю Антону Чехову, к работе приглашаются, в том числе, селекционеры из США и стран Евросоюза, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", президент международного гуманитарного проекта "Чеховская осень" Андрей Чернов."Мы намерены заняться реализацией проекта по созданию нового сорта роз, посвященного Антону Чехову. По нашей задумке, это должна быть гибридная старинная сильнопахнущая роза, которую мы назовем "Чеховская осень", - сказал Чернов.По его словам, к работе над созданием нового сорта роз приглашаются садоводческие хозяйства и питомники со всей России, а также других стран мира, в том числе США и стран ЕС."Цветы способны объединять, и стереть все искусственно возведенные границы между нашими народами", - сказал Чернов.
https://ria.ru/20250109/mgu-1992902106.html
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россия, андрей черный, антон чехов, республика крым
Россия, Андрей Черный, Антон Чехов, Республика Крым, Наука
В Крыму выведут новый сорт роз, посвященный Чехову
В Крыму планируют вывести новый сорт роз, посвященный писателю Чехову