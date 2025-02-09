https://ria.ru/20250209/krym-1998251372.html
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:10:00+03:00
2025-02-09T13:10:00+03:00
2025-02-09T13:10:00+03:00
в мире
германия
украина
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_fa93caf0278f5d1f5df9ec1b2f5ab3e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. "Нельзя повторять ошибок прошлого. Нужно в полном объеме подсчитать ущерб, нанесенный российским регионам украинскими боевиками и террористами", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, любые такие подсчёты имеют важное значение с точки зрения правды и восстановления справедливости. "Скажем, этого не было сделано в период Великой Отечественной войны. И вот СССР победил в войне, дипломатически закрепил свою победу. Но если бы в тот период был скрупулёзно подсчитан ущерб, нанесённый нам оккупантами и предъявлен их правопреемникам как счёт, до сих пор Германия не расплатилась бы с нами. Но тогда были другие приоритеты. Зато мы по ленд-лизу выплатили все до копейки. В результате танки с немецкими крестами опять на Украине и под Курском, а по нашим городам бьют из высокоточного американского оружия. Вот почему надо все считать, компенсировать, ничего не списывать на "мир и дружбу". Мир и дружба - хорошо, но денежки – врозь", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20250208/krym-1998118895.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_b03a9daf6c5a741f3fe1f83cf0e18cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, владимир константинов
В мире, Германия, Украина, Владимир Константинов
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ
Константинов предложил подсчитать ущерб, нанесенный ВСУ российским регионам