https://ria.ru/20250209/krym-1998251372.html

В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ

В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025

В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:10:00+03:00

2025-02-09T13:10:00+03:00

2025-02-09T13:10:00+03:00

в мире

германия

украина

владимир константинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_fa93caf0278f5d1f5df9ec1b2f5ab3e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. "Нельзя повторять ошибок прошлого. Нужно в полном объеме подсчитать ущерб, нанесенный российским регионам украинскими боевиками и террористами", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, любые такие подсчёты имеют важное значение с точки зрения правды и восстановления справедливости. "Скажем, этого не было сделано в период Великой Отечественной войны. И вот СССР победил в войне, дипломатически закрепил свою победу. Но если бы в тот период был скрупулёзно подсчитан ущерб, нанесённый нам оккупантами и предъявлен их правопреемникам как счёт, до сих пор Германия не расплатилась бы с нами. Но тогда были другие приоритеты. Зато мы по ленд-лизу выплатили все до копейки. В результате танки с немецкими крестами опять на Украине и под Курском, а по нашим городам бьют из высокоточного американского оружия. Вот почему надо все считать, компенсировать, ничего не списывать на "мир и дружбу". Мир и дружба - хорошо, но денежки – врозь", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20250208/krym-1998118895.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, владимир константинов