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В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
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13:10 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/krym-1998251372.html
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:10:00+03:00
2025-02-09T13:10:00+03:00
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам. "Нельзя повторять ошибок прошлого. Нужно в полном объеме подсчитать ущерб, нанесенный российским регионам украинскими боевиками и террористами", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, любые такие подсчёты имеют важное значение с точки зрения правды и восстановления справедливости. "Скажем, этого не было сделано в период Великой Отечественной войны. И вот СССР победил в войне, дипломатически закрепил свою победу. Но если бы в тот период был скрупулёзно подсчитан ущерб, нанесённый нам оккупантами и предъявлен их правопреемникам как счёт, до сих пор Германия не расплатилась бы с нами. Но тогда были другие приоритеты. Зато мы по ленд-лизу выплатили все до копейки. В результате танки с немецкими крестами опять на Украине и под Курском, а по нашим городам бьют из высокоточного американского оружия. Вот почему надо все считать, компенсировать, ничего не списывать на "мир и дружбу". Мир и дружба - хорошо, но денежки – врозь", - сказал глава парламента.
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в мире, германия, украина, владимир константинов
В мире, Германия, Украина, Владимир Константинов
В Крыму предложили подсчитать ущерб от обстрелов ВСУ

Константинов предложил подсчитать ущерб, нанесенный ВСУ российским регионам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил на федеральном уровне инициировать подсчет ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ российским регионам.
"Нельзя повторять ошибок прошлого. Нужно в полном объеме подсчитать ущерб, нанесенный российским регионам украинскими боевиками и террористами", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, любые такие подсчёты имеют важное значение с точки зрения правды и восстановления справедливости.
"Скажем, этого не было сделано в период Великой Отечественной войны. И вот СССР победил в войне, дипломатически закрепил свою победу. Но если бы в тот период был скрупулёзно подсчитан ущерб, нанесённый нам оккупантами и предъявлен их правопреемникам как счёт, до сих пор Германия не расплатилась бы с нами. Но тогда были другие приоритеты. Зато мы по ленд-лизу выплатили все до копейки. В результате танки с немецкими крестами опять на Украине и под Курском, а по нашим городам бьют из высокоточного американского оружия. Вот почему надо все считать, компенсировать, ничего не списывать на "мир и дружбу". Мир и дружба - хорошо, но денежки – врозь", - сказал глава парламента.
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