https://ria.ru/20250209/kosovo-1998238567.html

В самопровозглашенном Косово открылись участки на выборах в "парламент"

В самопровозглашенном Косово открылись участки на выборах в "парламент" - РИА Новости, 09.02.2025

В самопровозглашенном Косово открылись участки на выборах в "парламент"

В самопровозглашенной республике Косово в воскресенье открылись участки на выборах в "парламент", по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), всего в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:30:00+03:00

2025-02-09T10:30:00+03:00

2025-02-09T10:36:00+03:00

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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово в воскресенье открылись участки на выборах в "парламент", по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), всего в крае 2,5 тысячи мест для голосования. Голосование началось по почте и в диппредставительствах самопровозглашенной республики в 19 странах за рубежом в субботу, в воскресенье участки открылись в 7.00 (9.00 мск) и закроются в 19.00 (21.00 мск). На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово правом голоса обладают чуть более 2 миллионов человек. Ожидается, что избирком сообщит о явке утром, в полдень, в 15.30 (17.30 мск) и в 20.00 (22.00 мск), после закрытия участков. "Избирательные места были открыты утром в Косово и Метохии в 7.00 (9.00 мск). Бюллетени доставлены вчера под охраной полиции в 38 муниципалитетов, а рано утром распределены по местам для голосования. За выборами следит наблюдательная миссия ЕС, на местах распределено около ее 100 наблюдателей. Распределено также девять групп наблюдателей, которые работают в парах из 18 стран, включая страны ЕС, Норвегию и Швейцарию", - передает портал Kosovo online. Отмечается, что за ходом голосования наблюдает делегация Европейского парламента и 36 дипломатов из стран ЕС, Канады, Норвегии и Швейцарии. С учетом большой диаспоры за рубежом, согласно переписи населения 2024 года, в Косово и Метохии проживает около 1,6 миллиона человек, из которых 91,6% представляют албанцы, 2,3% - сербы, но сербы на севере края бойкотировали перепись. За 120 мест в "заксобрании" Косово борются 28 партий и движений. Косовоалбанский "премьер" Альбин Курти возглавляет движение "Самоопределение" (VV), известное радикально антисербской позицией, согласно соцопросам, оно имеет около 50% поддержки со стороны 2 миллионов избирателей. Согласно результатам последних соцопросов, помимо "Самоопределения" в парламент со стороны албанцев проходят и их оппоненты: Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, у PDK около 20%, а также умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) с 15% поддержки избирателей. Избирательный ценз в 5%, возможно, преодолеет Альянс за будущее Косово "экс-премьера" и бывшего полевого командира Освободительной армии Косово Рамуша Харадиная, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" заявила на итоговом митинге 8 февраля, что те, "кто не проголосуют за них, отдадут голос за нынешние косовоалбанские власти". На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в 2014 году партия получила девять из десяти мест, отведенных сербскому нацменьшинству из 120 мест в "парламенте", как и в 2017 году, и вошла в правящую в Приштине коалицию. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию. Остальные пять партий, представляющих косовских сербов, не имеют поддержки официального Белграда и строили кампанию на критике "Сербского списка". Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенного Косово ранее постановила, что на отдельных участках и в муниципальных комиссиях наблюдатели и члены комиссий будут допущены пропорционально национальному составу в населенном пункте. По мнению "Сербского списка", так они остаются без своих представителей в нескольких районах, где есть сербские избиратели. В минувший четверг митрополит Рашско-Призренский Сербской православной церкви Теодосий призвал местных сербов активно участвовать в выборах "парламента" самопровозглашенной республики Косово. Президент Сербии Александр Вучич также призвал косовских сербов выйти и поддержать "Сербский список". Расселенные в центральной Сербии граждане с территории Косово вечером в субботу отправились автобусами и автомобилями из Белград и других городов на голосование в крае. В апреле 2024 года косовские сербы бойкотировали "референдум" о смене албанцев - глав четырех муниципалитетов на севере Косово и Метохии - из-за махинаций косовоалбанских властей со списками избирателей и давления на местных жителей. "Сербский список" и граждане из-за постоянного давления Приштины и насильственных инцидентов на национальной почве ранее отказались от участия в муниципальных выборах 23 апреля 2023 года на севере края и при явке всего в 3,4% на руководящие посты были поставлены албанцы, что привело к многомесячным протестам и нескольким обострениям напряженности в крае. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" - серба по национальности.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997406313.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html

https://ria.ru/20241227/kosovo-1991725499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, косово, приштина, норвегия, альбин курти, хашим тачи, александр вучич, евросоюз, нато