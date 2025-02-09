Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове
Ким Чен Ын: военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе
Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические силы Соединенных Штатов нарушают баланс в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР сделал такое заявление во время посещения министерства обороны страны. Как передает агентство, Ким Чен Ын прокомментировал изменения в мировом геополитическом и военном устройстве, включая меняющуюся региональную обстановку.
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"Он подчеркнул, что постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США... учения по моделированию ядерной войны... система трехстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын также подчеркнул готовность поддерживать деятельность России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.
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