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Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове - РИА Новости, 09.02.2025
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02:43 09.02.2025 (обновлено: 06:05 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/koreya-1998212349.html
Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове
Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове - РИА Новости, 09.02.2025
Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические силы... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:43:00+03:00
2025-02-09T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические силы Соединенных Штатов нарушают баланс в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Лидер КНДР сделал такое заявление во время посещения министерства обороны страны. Как передает агентство, Ким Чен Ын прокомментировал изменения в мировом геополитическом и военном устройстве, включая меняющуюся региональную обстановку. &quot;Он подчеркнул, что постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США... учения по моделированию ядерной войны... система трехстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии&quot;, — говорится в сообщении.Ким Чен Ын также подчеркнул готовность поддерживать деятельность России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.
https://ria.ru/20250129/kndr-1996073398.html
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в мире, сша, корейский полуостров, россия, ким чен ын, владимир путин, нато
В мире, США, Корейский полуостров, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, НАТО
Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове

Ким Чен Ын: военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические силы Соединенных Штатов нарушают баланс в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР сделал такое заявление во время посещения министерства обороны страны. Как передает агентство, Ким Чен Ын прокомментировал изменения в мировом геополитическом и военном устройстве, включая меняющуюся региональную обстановку.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Ким Чен Ын отчитал местных чиновников за аморальное поведение
29 января, 11:39
«

"Он подчеркнул, что постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США... учения по моделированию ядерной войны... система трехстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также подчеркнул готовность поддерживать деятельность России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит
29 января, 03:31
 
В миреСШАКорейский полуостровРоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинНАТО
 
 
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