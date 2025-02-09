https://ria.ru/20250209/koreya-1998212349.html

Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове

Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове - РИА Новости, 09.02.2025

Ким Чен Ын заявил о нарушении баланса сил на Корейском полуострове

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические силы... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T02:43:00+03:00

2025-02-09T02:43:00+03:00

2025-02-09T06:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Республики Корея, а также развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические силы Соединенных Штатов нарушают баланс в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Лидер КНДР сделал такое заявление во время посещения министерства обороны страны. Как передает агентство, Ким Чен Ын прокомментировал изменения в мировом геополитическом и военном устройстве, включая меняющуюся региональную обстановку. "Он подчеркнул, что постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США... учения по моделированию ядерной войны... система трехстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — говорится в сообщении.Ким Чен Ын также подчеркнул готовность поддерживать деятельность России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.

https://ria.ru/20250129/kndr-1996073398.html

https://ria.ru/20250129/kndr-1996027172.html

сша

корейский полуостров

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