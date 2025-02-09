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Российский военный рассказал о боях с националистами в Дзержинске
Российский военный рассказал о боях с националистами в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025
Российский военный рассказал о боях с националистами в Дзержинске
В гарнизоне освобожденного Дзержинска в ДНР находились украинский националистический батальон "Лють" и штурмовой полк "Сафари" - военизированное подразделение... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:27:00+03:00
2025-02-09T11:27:00+03:00
2025-02-09T11:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. В гарнизоне освобожденного Дзержинска в ДНР находились украинский националистический батальон "Лють" и штурмовой полк "Сафари" - военизированное подразделение управления полиции особого назначения Украины, часть боевиков попала в плен, рассказал РИА Новости командир участвовавшей в боях за город 132-ой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" Иван Шульга. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк) 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "Город Дзержинск был под националистическими батальонами "Лють" и "Сафари". Это самые отчаянные нацисты, которые не уходят, не сдаются, бьются до последнего. Мое подразделение задачу выполнило, продолжаем зачистку дальше", - рассказал Шульга. По его словам, националисты были взяты в плен в результате стремительного наступления бойцов ВС РФ. "Было пять пленных у меня с подразделения "Лють". Мое подразделение заскочило на позицию к ним, в этот момент зашел враг. Они не ожидали, что мы уже там. Пришли, мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл к нашим спецслужбам", - отметил Шульга.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский военный рассказал о боях с националистами в Дзержинске
Командир бригады Шульга: в Дзержинске орудовали боевики нацбатальонов
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. В гарнизоне освобожденного Дзержинска в ДНР находились украинский националистический батальон "Лють" и штурмовой полк "Сафари" - военизированное подразделение управления полиции особого назначения Украины, часть боевиков попала в плен, рассказал РИА Новости командир участвовавшей в боях за город 132-ой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" Иван Шульга.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк
) 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ
из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
"Город Дзержинск был под националистическими батальонами "Лють" и "Сафари". Это самые отчаянные нацисты, которые не уходят, не сдаются, бьются до последнего. Мое подразделение задачу выполнило, продолжаем зачистку дальше", - рассказал Шульга.
По его словам, националисты были взяты в плен в результате стремительного наступления бойцов ВС РФ.
"Было пять пленных у меня с подразделения "Лють". Мое подразделение заскочило на позицию к ним, в этот момент зашел враг. Они не ожидали, что мы уже там. Пришли, мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл к нашим спецслужбам", - отметил Шульга.