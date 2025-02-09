Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 09.02.2025 (обновлено: 10:59 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/kinolog-1998213047.html
Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки
Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки - РИА Новости, 09.02.2025
Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки
Ошейник является обязательной амуницией для собак, он необходим на улице и вместе с поводком помогает контролировать питомца, особенно при обучении, а также... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:06:00+03:00
2025-02-09T10:59:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998241002_0:150:3073:1878_1920x0_80_0_0_73a91ff46dab45c5a5dbcb133465e171.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ошейник является обязательной амуницией для собак, он необходим на улице и вместе с поводком помогает контролировать питомца, особенно при обучении, а также избегать опасных ситуаций, но в некоторых случаях этот аксессуар может быть опасен для собаки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Не всегда уместно носить ошейник. Например, дома питомец может ходить и без него. Поскольку, например, активный пёс может зацепиться за него о предмет и повредить шею. Если в этом нет необходимости, лучше снимать ошейник дома, чтобы снизить риск возникновения травмы", - сказал Голубев. Он уточнил, что в первую очередь ошейник может представлять опасность для активных и неутомимых питомцев. Если животное во время игры зацепится ошейником за какой-либо предмет и сделает при этом сильный рывок, это может стать причиной травмы шеи, а в худшем случае привести к удушению. Чаще всего такие ситуации происходят дома, когда хозяин после прогулки не снимает ошейник с собаки, рассказал Голубев. Кроме того, если у питомца особенно чувствительная кожа, длительное ношение ошейника будет вызывать постоянное трение и раздражение, добавил он. Дома, по словам кинолога, лучше снимать этот аксессуар, особенно если питомец остаётся один. Голубев также напомнил, что строгий, электрический ошейники и ошейник "антилай" вовсе не являются инструментами дрессировки. Их ношение вызывает у собак страх, боль и дискомфорт. Причём шипы строгого ошейника причиняют боль не только при воздействии через натягивание поводка, но и при обычном ношении. "Подобные средства коррекции поведения вызывают стресс у собаки. При постоянном ношении этих ошейников физиологическое состояние собаки ухудшается, а результаты обучения могут быть хуже, чем при обучении с положительным подкреплением", - отметил президент РКФ. По его словам, в странах ЕС такая амуниция находится под полным запретом. Там можно получить штраф не только за её использование, но и даже за хранение. Также запрещено использование подобного рода аксессуаров для обучения официальным нормативам дрессировки в системе РКФ. Использование электрического ошейника может привести к смертельным последствиям для собаки, имеющей проблемы с сердцем или страдающей от эпилепсии, предупредил Голубев.
https://ria.ru/20250202/kinolog-1996852895.html
https://ria.ru/20250126/kinolog-1995506566.html
https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998241002_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_ecb54573a487b684db81d5721a0cd8e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), евросоюз
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Евросоюз
Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки

Кинолог Голубев: постоянное ношение ошейника может быть опасно для собаки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВенгерская выжла в Парке Братцево
Венгерская выжла в Парке Братцево - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Венгерская выжла в Парке Братцево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ошейник является обязательной амуницией для собак, он необходим на улице и вместе с поводком помогает контролировать питомца, особенно при обучении, а также избегать опасных ситуаций, но в некоторых случаях этот аксессуар может быть опасен для собаки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Не всегда уместно носить ошейник. Например, дома питомец может ходить и без него. Поскольку, например, активный пёс может зацепиться за него о предмет и повредить шею. Если в этом нет необходимости, лучше снимать ошейник дома, чтобы снизить риск возникновения травмы", - сказал Голубев.
Собака - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Кинолог рассказал, какой корм стоит выбирать для собаки
2 февраля, 03:08
Он уточнил, что в первую очередь ошейник может представлять опасность для активных и неутомимых питомцев. Если животное во время игры зацепится ошейником за какой-либо предмет и сделает при этом сильный рывок, это может стать причиной травмы шеи, а в худшем случае привести к удушению. Чаще всего такие ситуации происходят дома, когда хозяин после прогулки не снимает ошейник с собаки, рассказал Голубев.
Кроме того, если у питомца особенно чувствительная кожа, длительное ношение ошейника будет вызывать постоянное трение и раздражение, добавил он. Дома, по словам кинолога, лучше снимать этот аксессуар, особенно если питомец остаётся один.
Голубев также напомнил, что строгий, электрический ошейники и ошейник "антилай" вовсе не являются инструментами дрессировки. Их ношение вызывает у собак страх, боль и дискомфорт. Причём шипы строгого ошейника причиняют боль не только при воздействии через натягивание поводка, но и при обычном ношении.
Собака - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Кинолог рассказал, в каком возрасте характер собаки наиболее стабилен
26 января, 03:03
"Подобные средства коррекции поведения вызывают стресс у собаки. При постоянном ношении этих ошейников физиологическое состояние собаки ухудшается, а результаты обучения могут быть хуже, чем при обучении с положительным подкреплением", - отметил президент РКФ.
По его словам, в странах ЕС такая амуниция находится под полным запретом. Там можно получить штраф не только за её использование, но и даже за хранение. Также запрещено использование подобного рода аксессуаров для обучения официальным нормативам дрессировки в системе РКФ.
Использование электрического ошейника может привести к смертельным последствиям для собаки, имеющей проблемы с сердцем или страдающей от эпилепсии, предупредил Голубев.
Собака породы акита-ину - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать
19 января, 03:03
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала