https://ria.ru/20250209/kinolog-1998213047.html

Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки

Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки - РИА Новости, 09.02.2025

Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки

Ошейник является обязательной амуницией для собак, он необходим на улице и вместе с поводком помогает контролировать питомца, особенно при обучении, а также... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:06:00+03:00

2025-02-09T03:06:00+03:00

2025-02-09T10:59:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

евросоюз

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ошейник является обязательной амуницией для собак, он необходим на улице и вместе с поводком помогает контролировать питомца, особенно при обучении, а также избегать опасных ситуаций, но в некоторых случаях этот аксессуар может быть опасен для собаки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Не всегда уместно носить ошейник. Например, дома питомец может ходить и без него. Поскольку, например, активный пёс может зацепиться за него о предмет и повредить шею. Если в этом нет необходимости, лучше снимать ошейник дома, чтобы снизить риск возникновения травмы", - сказал Голубев. Он уточнил, что в первую очередь ошейник может представлять опасность для активных и неутомимых питомцев. Если животное во время игры зацепится ошейником за какой-либо предмет и сделает при этом сильный рывок, это может стать причиной травмы шеи, а в худшем случае привести к удушению. Чаще всего такие ситуации происходят дома, когда хозяин после прогулки не снимает ошейник с собаки, рассказал Голубев. Кроме того, если у питомца особенно чувствительная кожа, длительное ношение ошейника будет вызывать постоянное трение и раздражение, добавил он. Дома, по словам кинолога, лучше снимать этот аксессуар, особенно если питомец остаётся один. Голубев также напомнил, что строгий, электрический ошейники и ошейник "антилай" вовсе не являются инструментами дрессировки. Их ношение вызывает у собак страх, боль и дискомфорт. Причём шипы строгого ошейника причиняют боль не только при воздействии через натягивание поводка, но и при обычном ношении. "Подобные средства коррекции поведения вызывают стресс у собаки. При постоянном ношении этих ошейников физиологическое состояние собаки ухудшается, а результаты обучения могут быть хуже, чем при обучении с положительным подкреплением", - отметил президент РКФ. По его словам, в странах ЕС такая амуниция находится под полным запретом. Там можно получить штраф не только за её использование, но и даже за хранение. Также запрещено использование подобного рода аксессуаров для обучения официальным нормативам дрессировки в системе РКФ. Использование электрического ошейника может привести к смертельным последствиям для собаки, имеющей проблемы с сердцем или страдающей от эпилепсии, предупредил Голубев.

https://ria.ru/20250202/kinolog-1996852895.html

https://ria.ru/20250126/kinolog-1995506566.html

https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), евросоюз