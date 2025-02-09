https://ria.ru/20250209/kiev-1998315823.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T23:47:00+03:00
2025-02-09T23:47:00+03:00
2025-02-09T23:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 23.47 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250209/ukrenergo-1998305077.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу