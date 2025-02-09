Под Киевом нашли избитым мужчину, задержанного сотрудниками военкомата
Под Киевом нашли избитым преподавателя, задержанного сотрудниками военкомата
© Фото : соцсетиПреподаватель львовского университета, найденный избитым под Киевом после задержания сотрудниками военкомата
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Преподавателя львовского университета имени Ивана Франко нашли избитым под Киевом после задержания сотрудниками военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Под Киевом нашли избитого преподавателя львовского университета Франко… Его задержали представители ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) возле Стрыйского рынка во Львове, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.). Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под столицей с переломом черепа и отеком мозга", - говорится в сообщении "Страны".
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По информации издания, мужчина находится в критическом состоянии. Речь идет о Степане Бильченко.
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 6 февраля заявлял, что ежедневно на Украине от побоев в военкоматах и воинских частях умирают военнообязанные.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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