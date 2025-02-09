https://ria.ru/20250209/kiev-1998251856.html

Под Киевом нашли избитым мужчину, задержанного сотрудниками военкомата

Под Киевом нашли избитым мужчину, задержанного сотрудниками военкомата - РИА Новости, 09.02.2025

Под Киевом нашли избитым мужчину, задержанного сотрудниками военкомата

Преподавателя львовского университета имени Ивана Франко нашли избитым под Киевом после задержания сотрудниками военкомата, сообщило украинское издание... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:16:00+03:00

2025-02-09T13:16:00+03:00

2025-02-09T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Преподавателя львовского университета имени Ивана Франко нашли избитым под Киевом после задержания сотрудниками военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Под Киевом нашли избитого преподавателя львовского университета Франко… Его задержали представители ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) возле Стрыйского рынка во Львове, когда он направлялся на работу, и заставили через два часа пройти ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.). Впоследствии его обнаружили на обочине трассы под столицей с переломом черепа и отеком мозга", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, мужчина находится в критическом состоянии. Речь идет о Степане Бильченко. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 6 февраля заявлял, что ежедневно на Украине от побоев в военкоматах и воинских частях умирают военнообязанные. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, львов, страна.ua, верховная рада украины