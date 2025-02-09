https://ria.ru/20250209/kiev-1998225477.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:00:00+03:00

в мире

киев

украина

хмельницкий (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_bb489df988a2751fdd36a3e7614a0c1b.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 7.51 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской и Волынской.

https://ria.ru/20250209/vzryvy_ukraina-1998219922.html

киев

украина

хмельницкий (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, хмельницкий (город)