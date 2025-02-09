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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2025
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08:00 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/kiev-1998225477.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 7.51 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской и Волынской.
https://ria.ru/20250209/vzryvy_ukraina-1998219922.html
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в мире, киев, украина, хмельницкий (город)
В мире, Киев, Украина, Хмельницкий (город)
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 7.51 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Ранее тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской и Волынской.
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В ряде городов по всей Украине прогремели взрывы
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