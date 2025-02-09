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Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/khinshteyn-1998209538.html
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства - РИА Новости, 09.02.2025
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов региона в субботу сообщил, РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T01:19:00+03:00
2025-02-09T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
беловский район
александр хинштейн
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов региона в субботу сообщил, что он предложил создать "горячую линию" для пресечения фактов мародерства в курском приграничье. "Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья. Участниками собрания стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250130/khinshteyn-1996501788.html
https://ria.ru/20250209/sertifikaty-1998207356.html
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курская область, россия, беловский район, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Беловский район, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства

Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения фактов мародерства

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов региона в субботу сообщил, что он предложил создать "горячую линию" для пресечения фактов мародерства в курском приграничье.
"Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев
30 января, 22:50
Ранее врио губернатора Курской области анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья. Участниками собрания стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБеловский районАлександр ХинштейнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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