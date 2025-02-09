https://ria.ru/20250209/khinshteyn-1998209538.html
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства - РИА Новости, 09.02.2025
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов региона в субботу сообщил, РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T01:19:00+03:00
2025-02-09T01:19:00+03:00
2025-02-09T01:19:00+03:00
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КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по результатам встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов региона в субботу сообщил, что он предложил создать "горячую линию" для пресечения фактов мародерства в курском приграничье. "Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья. Участниками собрания стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 58 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250130/khinshteyn-1996501788.html
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курская область, россия, беловский район, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Беловский район, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения мародерства
Хинштейн предложил создать "горячую линию" для пресечения фактов мародерства