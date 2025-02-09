https://ria.ru/20250209/khimki-1998298625.html

В подмосковных Химках ликвидировали пожар в банном комплексе

В подмосковных Химках ликвидировали пожар в банном комплексе - РИА Новости, 09.02.2025

В подмосковных Химках ликвидировали пожар в банном комплексе

Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:23:00+03:00

2025-02-09T20:23:00+03:00

2025-02-09T20:27:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998280377_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_4299513ee70d1e484888d9f328dfa48d.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ."Пожар в Химках полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщали РИА Новости, что на улице Железнодорожная, дом 16 произошло открытое горение в бане с мансардой на площади 100 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекалось 28 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20250209/pozhar-1998279066.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье), россия, пожар