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СМИ: активисты пытались сорвать выступление Хабека на мероприятии "Зелёных" - РИА Новости, 09.02.2025
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04:05 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/khabek-1998215562.html
СМИ: активисты пытались сорвать выступление Хабека на мероприятии "Зелёных"
СМИ: активисты пытались сорвать выступление Хабека на мероприятии "Зелёных" - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: активисты пытались сорвать выступление Хабека на мероприятии "Зелёных"
Пропалестинские активисты в Германии пытались помешать предвыборному мероприятию партии "Зелёные", в котором принимал участие вице-канцлер ФРГ, министр... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T04:05:00+03:00
2025-02-09T04:05:00+03:00
в мире
израиль
германия
берлин (город)
роберт хабек
анналена бербок
хамас
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пропалестинские активисты в Германии пытались помешать предвыборному мероприятию партии "Зелёные", в котором принимал участие вице-канцлер ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек, сообщает немецкая газета Bild. "Пропалестинские активисты мешали предвыборному мероприятию "Зелёных" в Берлине с участием кандидата в канцлеры Роберта Хабека", - говорится в публикации издания. По данным газеты, Хабеку пришлось дважды прерывать свою речь, так как около шести человек выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Несколько человек были выведены из зала сотрудниками охраны. Отмечается, что в мероприятии приняли участие и другие политики от "Зелёных", в частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр по делам семьи Лиза Паус. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
https://ria.ru/20250204/berbok-1997319830.html
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750269.html
https://ria.ru/20250208/berbok-1998096406.html
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в мире, израиль, германия, берлин (город), роберт хабек, анналена бербок, хамас, bild
В мире, Израиль, Германия, Берлин (город), Роберт Хабек, Анналена Бербок, ХАМАС, Bild
СМИ: активисты пытались сорвать выступление Хабека на мероприятии "Зелёных"

Bild: активисты пытались сорвать выступление Хабека на мероприятии "Зелёных"

© AP Photo / Ebrahim NorooziРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пропалестинские активисты в Германии пытались помешать предвыборному мероприятию партии "Зелёные", в котором принимал участие вице-канцлер ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек, сообщает немецкая газета Bild.
"Пропалестинские активисты мешали предвыборному мероприятию "Зелёных" в Берлине с участием кандидата в канцлеры Роберта Хабека", - говорится в публикации издания.
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По данным газеты, Хабеку пришлось дважды прерывать свою речь, так как около шести человек выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Несколько человек были выведены из зала сотрудниками охраны.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие и другие политики от "Зелёных", в частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр по делам семьи Лиза Паус.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.
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За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
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