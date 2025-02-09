https://ria.ru/20250209/kakhovka-1998256775.html
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности - РИА Новости, 09.02.2025
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности
Глава администрации Каховского городского округа Херсонской области Виталий Гура призвал жителей не выходить без надобности на улицу из-за участившихся... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:59:00+03:00
2025-02-09T13:59:00+03:00
2025-02-09T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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днепр (город)
виталий гур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава администрации Каховского городского округа Херсонской области Виталий Гура призвал жителей не выходить без надобности на улицу из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. "В связи с увеличением количества обстрелов, в целях личной безопасности администрация городского округа города Новая Каховка настоятельно просит вас не находиться без надобности на улицах города. Следите за своими детьми", - написал Гура в своем Telegram-канале. Глава города также опубликовал рекомендации, как обезопасить себя и близких при обстрелах города снарядами и атаках беспилотниками. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250112/vsu-1993371405.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), виталий гур, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Виталий Гур, Вооруженные силы Украины
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности
Глава Каховки Гура призвал жителей не выходить на улицу из-за обстрелов ВСУ