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Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/kakhovka-1998256775.html
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности - РИА Новости, 09.02.2025
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности
Глава администрации Каховского городского округа Херсонской области Виталий Гура призвал жителей не выходить без надобности на улицу из-за участившихся... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:59:00+03:00
2025-02-09T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
виталий гур
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава администрации Каховского городского округа Херсонской области Виталий Гура призвал жителей не выходить без надобности на улицу из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. "В связи с увеличением количества обстрелов, в целях личной безопасности администрация городского округа города Новая Каховка настоятельно просит вас не находиться без надобности на улицах города. Следите за своими детьми", - написал Гура в своем Telegram-канале. Глава города также опубликовал рекомендации, как обезопасить себя и близких при обстрелах города снарядами и атаках беспилотниками. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250112/vsu-1993371405.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), виталий гур, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Виталий Гур, Вооруженные силы Украины
Жителей Каховки призвали не выходить на улицу без надобности

Глава Каховки Гура призвал жителей не выходить на улицу из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Каховку в Херсонской области
Стела при въезде в Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости
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Стела при въезде в Каховку в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава администрации Каховского городского округа Херсонской области Виталий Гура призвал жителей не выходить без надобности на улицу из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.
"В связи с увеличением количества обстрелов, в целях личной безопасности администрация городского округа города Новая Каховка настоятельно просит вас не находиться без надобности на улицах города. Следите за своими детьми", - написал Гура в своем Telegram-канале.
Глава города также опубликовал рекомендации, как обезопасить себя и близких при обстрелах города снарядами и атаках беспилотниками.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Виталий ГурВооруженные силы Украины
 
 
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