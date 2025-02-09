https://ria.ru/20250209/izrail-1998254885.html

Израиль полностью вывел войска из коридора Нецарим

Израиль полностью вывел войска из коридора Нецарим - РИА Новости, 09.02.2025

Израиль полностью вывел войска из коридора Нецарим

Израиль выполнил свою часть условий соглашения с ХАМАС о прекращении огня и полностью вывел войска из коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа посередине РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:39:00+03:00

2025-02-09T13:39:00+03:00

2025-02-09T13:39:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Израиль выполнил свою часть условий соглашения с ХАМАС о прекращении огня и полностью вывел войска из коридора Нецарим, который разделяет сектор Газа посередине на север и юг, что позволяет палестинцам беспрепятственно перемещаться внутри анклава, сообщила государственная телерадиокомпания Kan. По данным Kan, израильские силы теперь дислоцированы в филадельфийском коридоре, то есть на границе сектора Газа и Египта, включая район, где расположен КПП "Рафах", а также в буферной зоне безопасности внутри анклава по всему периметру его границ. Телерадиокомпания отмечает, что уход из коридора Нецарим осуществлялся постепенно по мере реализации сделки по освобождению заложников и в субботу был полностью завершен. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при этом не публиковала никаких официальных заявлений в связи выводом войск со стратегических позиций в Газе. В субботу между Израилем и ХАМАС состоялся пятый обмен заложников на палестинских заключенных. Из плена были отпущены трое мужчин, которые вернулись в Израиль очень исхудавшими и в плохом физическом состоянии. Власти Израиля назвали "ужасающими" кадры, которые транслировались из Газы во время передачи заложников представителям Красного креста. Как и в предыдущие разы заложников заставили подняться на сцену и выступить с речью перед микрофонами перед толпой палестинцев, им также вручили сертификаты об освобождении из в плена бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС). В обмен на трех заложников Израиль выпустил из тюрем 183 палестинских заключенных, включая осужденных на длительные сроки за терроризм. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и пХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998140644.html

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

https://ria.ru/20250208/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, египет, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году