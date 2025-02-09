https://ria.ru/20250209/isiba-1998222011.html

Исиба назвал рост закупок СПГ из США соответствующим интересам Японии

Исиба назвал рост закупок СПГ из США соответствующим интересам Японии - РИА Новости, 09.02.2025

Исиба назвал рост закупок СПГ из США соответствующим интересам Японии

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что увеличение поставок СПГ из США соответствует национальным интересам Японии. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T06:47:00+03:00

2025-02-09T06:47:00+03:00

2025-02-09T06:47:00+03:00

япония

сша

аляска

сигэру исиба

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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что увеличение поставок СПГ из США соответствует национальным интересам Японии. Премьер-министр посетил с визитом США, где состоялась его первая личная встреча с американским президентом Дональдом Трампом. По итогам встречи было принято совместное заявление. В ходе визита, в частности, было заявлено о том, что Япония намерена нарастить закупки СПГ в США. Это также будет способствовать снижению торгового дефицита в пользу Японии, который оценивается примерно в 68 миллиардов долларов. "Конечно, японская экономика крутится за счет ближневосточной нефти. Но источник импорта не должен концентрироваться в одной точке… К тому же в США новое месторождение будет разрабатываться на Аляске, и будет строиться трубопровод. И по расстоянию это близко (к Японии – ред.). Важно, чтобы поставки были стабильными. Уровень самообеспечения Японии (энергоресурсами - ред.) будет расти, но это не произойдет внезапно. И стабильные поставки по разумным ценам, вне всякого сомнения, соответствуют национальным интересам Японии", - сказал Исиба. В 2023 году Япония закупала 41,6% СПГ у Австралии, 15,6% - у Малайзии, 9,3% - у России. Эти три страны поставляли примерно две трети от всего импорта СПГ в Японию. США занимали четвертое место с 8,4% поставок. Ранее в СМИ высказывалась точка зрения, что Япония может увеличить поставки СПГ из США более чем в два раза - до 25%.

https://ria.ru/20250209/yaponiya-1998219512.html

https://ria.ru/20250209/isiba-1998219383.html

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япония, сша, аляска, сигэру исиба, дональд трамп