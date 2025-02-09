https://ria.ru/20250209/isiba-1998219012.html

Исиба рассказал о впечатлениях от "страшноватого дяденьки" Трампа

Исиба рассказал о впечатлениях от "страшноватого дяденьки" Трампа - РИА Новости, 09.02.2025

Исиба рассказал о впечатлениях от "страшноватого дяденьки" Трампа

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что считает хорошим результат встречи с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:33:00+03:00

2025-02-09T05:33:00+03:00

2025-02-09T05:42:00+03:00

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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что считает хорошим результат встречи с президентом США Дональдом Трампом. Исиба посетил с визитом США, где 7 февраля состоялась его первая личная встреча с Трампом. Премьер-министр Японии стал вторым главой государства, с которым встретился американский лидер после инаугурации на второй президентский срок. По итогам встречи было принято совместное заявление. Исиба вернулся из США в субботу вечером. "Впечатление от него по телевидению - такой себе страшноватый дяденька. А когда поговорили с ним в жизни, оказалось, что это человек, который умеет выслушивать (собеседника – ред.). Он не перебивал меня, когда я излагал нашу позицию, по-настоящему внимательно слушал. То есть впечатление совсем другое, чем от него по телевидению. Понятно, что у него есть разные стороны, которые он демонстрирует тому или иному. Но у меня сложилось впечатление, что мы в дальнейшем сможем спокойно говорить", - сказал Исиба. Он отметил, что главным считал построение доверительных отношений с Трампом. "С самого начала было важно установить доверительные отношения. Отношения, в которых хотелось бы снова поговорить с этим человеком. Отношения не на один раз, ведь мы будем встречаться еще много раз. Поэтому было важно выслушать друг друга. Я считаю, что благодаря усилиям многих людей результат получился хороший", - сказал Исиба. Премьер Японии отметил, что при общении с человеком важно признавать его хорошие стороны. "Мне кажется, у нас есть совпадение. У людей есть плохие стороны и хорошие стороны, мне кажется, важно признавать друг за другом хорошие стороны. Это вне зависимости от того, что он думает обо мне", - сказал Исиба.

https://ria.ru/20250207/spg-1998085990.html

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в мире, япония, сша, сигэру исиба, дональд трамп