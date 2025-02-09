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В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину - РИА Новости, 09.02.2025
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13:57 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/irkutsk-1998256383.html
В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину
В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину - РИА Новости, 09.02.2025
В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину
Уголовное дело о халатности заведено в Иркутске, где женщину искусали бездомные собаки, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:57:00+03:00
2025-02-09T13:57:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено в Иркутске, где женщину искусали бездомные собаки, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области. В соцсетях жительница Иркутска разместила сообщение о том, что собаки в предместье Радищево напали на женщину, разорвали на ней одежду, стащили обувь, покусали спину и ноги. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что в городе Иркутске на улице Фрунзе на женщину напали безнадзорные собаки и искусали ее. Животных отогнала прохожая", - говорится в сообщении. СК завел уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура в рамках надзорных мероприятий даст оценку исполнению законодательства органами местного самоуправления, в сфере ответственного обращения с животными, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250207/sud-1998031794.html
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину

В Иркутске завели дело о халатности после нападения бездомных собак на женщину

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБеспризорные собаки
Беспризорные собаки - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ИРКУТСК, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено в Иркутске, где женщину искусали бездомные собаки, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области.
В соцсетях жительница Иркутска разместила сообщение о том, что собаки в предместье Радищево напали на женщину, разорвали на ней одежду, стащили обувь, покусали спину и ноги.
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"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что в городе Иркутске на улице Фрунзе на женщину напали безнадзорные собаки и искусали ее. Животных отогнала прохожая", - говорится в сообщении.
СК завел уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура в рамках надзорных мероприятий даст оценку исполнению законодательства органами местного самоуправления, в сфере ответственного обращения с животными, отмечается в сообщении.
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