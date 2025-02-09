https://ria.ru/20250209/irkutsk-1998256383.html

В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину

В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину - РИА Новости, 09.02.2025

В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину

Уголовное дело о халатности заведено в Иркутске, где женщину искусали бездомные собаки, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:57:00+03:00

2025-02-09T13:57:00+03:00

2025-02-09T13:57:00+03:00

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918263002_0:215:3178:2003_1920x0_80_0_0_1e0fdb27a866404ee2d471e0e4e5bd6f.jpg

ИРКУТСК, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено в Иркутске, где женщину искусали бездомные собаки, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области. В соцсетях жительница Иркутска разместила сообщение о том, что собаки в предместье Радищево напали на женщину, разорвали на ней одежду, стащили обувь, покусали спину и ноги. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что в городе Иркутске на улице Фрунзе на женщину напали безнадзорные собаки и искусали ее. Животных отогнала прохожая", - говорится в сообщении. СК завел уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура в рамках надзорных мероприятий даст оценку исполнению законодательства органами местного самоуправления, в сфере ответственного обращения с животными, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250207/sud-1998031794.html

https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

иркутск

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)