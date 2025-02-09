https://ria.ru/20250209/inoagent-1998222157.html

Муратов* обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Муратов* обжаловал отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 09.02.2025

Муратов* обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* подал кассационную жалобу на отказ суда в снятии с него соответствующего статуса, сообщили... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T06:55:00+03:00

2025-02-09T06:55:00+03:00

2025-02-09T06:55:00+03:00

россия

москва

дмитрий муратов

алексей венедиктов (журналист)

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* подал кассационную жалобу на отказ суда в снятии с него соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Подана кассационная жалоба", - рассказали в суде. Как указано в картотеке инстанции, жалоба уже направлена во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова* внесли в реестр в том числе за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними. Уточняется, что Муратов* участвовал в создании сообщений и материалов для "Deutsche Welle"**, "Голос Америки"** (СМИ-иноагенты), журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова* (иноагенты). Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Например, в интервью официальному YouTube-каналу "Odesa Film Studio" одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти. Замоскворецкий райсуд в позапрошлом году отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20250207/dud-1997899154.html

https://ria.ru/20250207/shtraf-1997860359.html

https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html

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россия, москва, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)