В Москве пресекли сбыт нелегальной черной осетровой икры
В Москве изъяли около 120 килограммов нелегальной черной осетровой икры
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПравоохранители пресекли в Москве сбыт около 120 килограммов черной осетровой икры
Правоохранители пресекли в Москве сбыт около 120 килограммов черной осетровой икры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители пресекли в Москве сбыт около 120 килограммов черной осетровой икры, занесенной в Красную книгу, сообщает столичная прокуратура.
Нажиться на незаконном обороте икры рыб осетровых видов, занесенных Красную книгу РФ, решили 33-летняя женщина и 39-летний мужчина.
В России снизились цены на красную икру
22 января, 15:11
"Они совместно с соучастниками организовали на территории Москвы незаконный сбыт черной осетровой икры. В рамках оперативных мероприятий у них обнаружена и изъята незаконная рыбная продукция общим весом около 120 килограммов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время они предстанут перед судом.
Обвинительное заключение по делу уже утверждено межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы, заключили в ведомстве.
Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть икру
28 декабря 2024, 03:31