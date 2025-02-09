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В Москве пресекли сбыт нелегальной черной осетровой икры

В Москве пресекли сбыт нелегальной черной осетровой икры - РИА Новости, 09.02.2025

В Москве пресекли сбыт нелегальной черной осетровой икры

Правоохранители пресекли в Москве сбыт около 120 килограммов черной осетровой икры, занесенной в Красную книгу, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:27:00+03:00

2025-02-09T18:27:00+03:00

2025-02-09T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители пресекли в Москве сбыт около 120 килограммов черной осетровой икры, занесенной в Красную книгу, сообщает столичная прокуратура. Нажиться на незаконном обороте икры рыб осетровых видов, занесенных Красную книгу РФ, решили 33-летняя женщина и 39-летний мужчина. "Они совместно с соучастниками организовали на территории Москвы незаконный сбыт черной осетровой икры. В рамках оперативных мероприятий у них обнаружена и изъята незаконная рыбная продукция общим весом около 120 килограммов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время они предстанут перед судом. Обвинительное заключение по делу уже утверждено межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы, заключили в ведомстве.

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