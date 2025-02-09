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В Хабаровске ребенок погиб, упав в канализационный люк - РИА Новости, 09.02.2025
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12:39 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/habarovsk-1998250037.html
В Хабаровске ребенок погиб, упав в канализационный люк
В Хабаровске ребенок погиб, упав в канализационный люк - РИА Новости, 09.02.2025
В Хабаровске ребенок погиб, упав в канализационный люк
Семилетний мальчик погиб, упав в канализационный люк в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:39:00+03:00
2025-02-09T12:39:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
суворов
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ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб, упав в канализационный люк в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Сегодня, 9 февраля, мальчик 2017 года рождения упал в канализационный колодец по улице Суворова в Хабаровске. От полученных травм он скончался", - сообщает прокуратура региона. Следователи выясняют, что привело к трагедии. "Прокуратура Индустриального района Хабаровска организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца", - отмечает надзорное ведомство. Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, суворов
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Суворов
В Хабаровске ребенок погиб, упав в канализационный люк

В Хабаровске семилетний мальчик погиб, провалившись в канализационный люк

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб, упав в канализационный люк в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Сегодня, 9 февраля, мальчик 2017 года рождения упал в канализационный колодец по улице Суворова в Хабаровске. От полученных травм он скончался", - сообщает прокуратура региона.
Следователи выясняют, что привело к трагедии.
"Прокуратура Индустриального района Хабаровска организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца", - отмечает надзорное ведомство.
Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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