https://ria.ru/20250209/guardian-1998208590.html

СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID

СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID - РИА Новости, 09.02.2025

СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск лично поддерживал связь с сотрудниками... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T01:08:00+03:00

2025-02-09T01:08:00+03:00

2025-02-09T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск лично поддерживал связь с сотрудниками DOGE во время работ над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источник. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что агентство уже находится в процессе закрытия. "Парни из DOGE буквально разговаривали по телефону с Маском и получали от него указания", - говорится в публикации издания со ссылкой на неназванного сотрудника USAID. Газета напоминает, что сотрудники DOGE получили данные о десятках тысяч американцев на фоне проверки учреждений и ведомств, например, казначейства и агентства USAID. Как отмечает издание со ссылкой на обзор неназванных источников, связанных с департаментом, для проверки данных ведомств Маск собрал "лоялистов", которым по большей части не хватает опыта работы в правительстве. Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию объявило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998082539.html

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html

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в мире, сша, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, технологии