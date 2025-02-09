Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/guardian-1998208590.html
СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID
СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск лично поддерживал связь с сотрудниками... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T01:08:00+03:00
2025-02-09T01:08:00+03:00
в мире
сша
илон маск
марко рубио
агентство по международному развитию сша
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994773681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8cd891fe285555eccf9f80c0aefc2d0.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск лично поддерживал связь с сотрудниками DOGE во время работ над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источник. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что агентство уже находится в процессе закрытия. "Парни из DOGE буквально разговаривали по телефону с Маском и получали от него указания", - говорится в публикации издания со ссылкой на неназванного сотрудника USAID. Газета напоминает, что сотрудники DOGE получили данные о десятках тысяч американцев на фоне проверки учреждений и ведомств, например, казначейства и агентства USAID. Как отмечает издание со ссылкой на обзор неназванных источников, связанных с департаментом, для проверки данных ведомств Маск собрал "лоялистов", которым по большей части не хватает опыта работы в правительстве. Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию объявило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998082539.html
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994773681_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_29e4e9ff3cca6d0494e301279353b530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, технологии
В мире, США, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Технологии
СМИ: Маск лично общался с сотрудниками DOGE на фоне закрытия USAID

Guardian: Маск лично общался с сотрудниками DOGE во время закрытия USAID

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск лично поддерживал связь с сотрудниками DOGE во время работ над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источник.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что агентство уже находится в процессе закрытия.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Маск после USAID проверит и другие структуры в США , заявил Трамп
7 февраля, 21:57
"Парни из DOGE буквально разговаривали по телефону с Маском и получали от него указания", - говорится в публикации издания со ссылкой на неназванного сотрудника USAID.
Газета напоминает, что сотрудники DOGE получили данные о десятках тысяч американцев на фоне проверки учреждений и ведомств, например, казначейства и агентства USAID. Как отмечает издание со ссылкой на обзор неназванных источников, связанных с департаментом, для проверки данных ведомств Маск собрал "лоялистов", которым по большей части не хватает опыта работы в правительстве.
Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию объявило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
00:26
 
В миреСШАИлон МаскМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала