https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998278755.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 09.02.2025

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:14:00+03:00

2025-02-09T17:14:00+03:00

2025-02-09T18:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецк

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол