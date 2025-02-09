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При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 09.02.2025 (обновлено: 18:32 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998278755.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 09.02.2025
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:14:00+03:00
2025-02-09T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html
горловка
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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки пострадала женщина

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке. 9 февраля 2025
Последствия обстрела жилого массива Строитель в Горловке. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке. 9 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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