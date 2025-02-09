https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998278755.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 09.02.2025
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:14:00+03:00
2025-02-09T17:14:00+03:00
2025-02-09T18:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Горловки пострадала женщина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница