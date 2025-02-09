https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998248174.html

В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"

В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" - РИА Новости, 09.02.2025

В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"

Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" обнаружены на территории Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:26:00+03:00

2025-02-09T12:26:00+03:00

2025-02-09T12:26:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" обнаружены на территории Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик", - написал Приходько. Мэр также попросил при обнаружении таких боеприпасов не трогать и не поднимать их, а обратиться в компетентные органы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998231935.html

горловка

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украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия