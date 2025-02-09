https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998248174.html
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" - РИА Новости, 09.02.2025
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"
Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" обнаружены на территории Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:26:00+03:00
2025-02-09T12:26:00+03:00
2025-02-09T12:26:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" обнаружены на территории Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик", - написал Приходько. Мэр также попросил при обнаружении таких боеприпасов не трогать и не поднимать их, а обратиться в компетентные органы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998231935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"
Мэр Горловки Приходько сообщил об обнаружении боеприпасов ВСУ типа колокольчик