Рейтинг@Mail.ru
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998248174.html
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" - РИА Новости, 09.02.2025
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"
Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" обнаружены на территории Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:26:00+03:00
2025-02-09T12:26:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984012015_0:528:964:1070_1920x0_80_0_0_57e83649783c9fd3eff4d816f6fd7795.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" обнаружены на территории Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик", - написал Приходько. Мэр также попросил при обнаружении таких боеприпасов не трогать и не поднимать их, а обратиться в компетентные органы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998231935.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984012015_0:437:964:1160_1920x0_80_0_0_cf52257cbce51c41cb5bbe3801fec8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке нашли суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик"

Мэр Горловки Приходько сообщил об обнаружении боеприпасов ВСУ типа колокольчик

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпас типа "колокольчик"
Суббоеприпас типа колокольчик - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпас типа "колокольчик". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик" обнаружены на территории Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) типа "колокольчик", - написал Приходько.
Мэр также попросил при обнаружении таких боеприпасов не трогать и не поднимать их, а обратиться в компетентные органы.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Медик - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
09:27
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала