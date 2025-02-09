https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998231935.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.02.2025

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в субботу при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:27:00+03:00

2025-02-09T09:27:00+03:00

2025-02-09T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в субботу при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА украинских террористов 08.02.2025 года в посёлке шахты имени Ю. А. Гагарина ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998085750.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько