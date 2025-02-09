Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 09.02.2025 (обновлено: 00:01 10.02.2025)
https://ria.ru/20250209/glava-1998317186.html
В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы
В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы - РИА Новости, 10.02.2025
В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы
Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Palestine TV назвал неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы, по его словам, подобные предложения о... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-09T23:59:00+03:00
2025-02-10T00:01:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
турция
иордания
хакан фидан
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Palestine TV назвал неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы, по его словам, подобные предложения о переселении не следует воспринимать всерьез. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. "Депортация палестинцев неприемлема. Мы не считаем, что такого рода предложения должны восприниматься всерьез. Это немного исходит из незнания истории, её непонимания. В 1948 году палестинцы были депортированы. Затем, чтобы устранить эту проблему, международное сообщество выдвинуло формулу о двух государствах, основанную на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, когда два государства могут жить бок о бок. В мире существует больше сторонников этой точки зрения, другого политического проекта не существует", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997468061.html
сша
турция
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, турция, иордания, хакан фидан, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, США, Турция, Иордания, Хакан Фидан, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы

Глава МИД Турции Фидан назвал неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Palestine TV назвал неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы, по его словам, подобные предложения о переселении не следует воспринимать всерьез.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
«
"Депортация палестинцев неприемлема. Мы не считаем, что такого рода предложения должны восприниматься всерьез. Это немного исходит из незнания истории, её непонимания. В 1948 году палестинцы были депортированы. Затем, чтобы устранить эту проблему, международное сообщество выдвинуло формулу о двух государствах, основанную на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, когда два государства могут жить бок о бок. В мире существует больше сторонников этой точки зрения, другого политического проекта не существует", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Последствия израильского удара по палаточному городку в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
МИД Турции прокомментировал слова Трампа о переселении палестинцев из Газы
5 февраля, 11:52
 
В миреЦены на нефтьСШАТурцияИорданияХакан ФиданДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала