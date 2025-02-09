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В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы

В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы - РИА Новости, 10.02.2025

В Турции назвали неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Palestine TV назвал неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы, по его словам, подобные предложения о... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-09T23:59:00+03:00

2025-02-09T23:59:00+03:00

2025-02-10T00:01:00+03:00

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Palestine TV назвал неприемлемой идею о депортации палестинцев из Газы, по его словам, подобные предложения о переселении не следует воспринимать всерьез. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. "Депортация палестинцев неприемлема. Мы не считаем, что такого рода предложения должны восприниматься всерьез. Это немного исходит из незнания истории, её непонимания. В 1948 году палестинцы были депортированы. Затем, чтобы устранить эту проблему, международное сообщество выдвинуло формулу о двух государствах, основанную на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, когда два государства могут жить бок о бок. В мире существует больше сторонников этой точки зрения, другого политического проекта не существует", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997468061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, турция, иордания, хакан фидан, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году