https://ria.ru/20250209/germanija-1998282162.html

В Германии призвали завершить конфликт на Украине, не дожидаясь Трампа

В Германии призвали завершить конфликт на Украине, не дожидаясь Трампа - РИА Новости, 09.02.2025

В Германии призвали завершить конфликт на Украине, не дожидаясь Трампа

Украина не сможет вернуть территории, поэтому необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта, возможно, это сделает американский... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:56:00+03:00

2025-02-09T17:56:00+03:00

2025-02-09T17:56:00+03:00

в мире

украина

германия

бразилия

сара вагенкнехт

дональд трамп

олаф шольц

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Украина не сможет вернуть территории, поэтому необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта, возможно, это сделает американский лидер Дональд Трамп, но он непредсказуем, и поэтому Германии следовало бы самостоятельно предпринимать усилия для достижения мира, считает лидер объединения "Союз Сары Вагенкнехт", депутат бундестага Сара Вагенкнехт. "Я считаю, что сейчас мы просто ждём, закончится ли война благодаря Дональду Трампу. Но ведь каждый понимает, что этот конфликт может быть завершён только путём переговоров – иначе он просто не закончится. Украина не сможет вернуть оккупированные территории, поэтому необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта. Возможно, это сделает Дональд Трамп", - сказала Вагенкнехт в интервью немецкому изданию T-online. Депутат добавила, что она считает его "довольно непредсказуемым". "И именно поэтому мне хотелось бы видеть федеральное правительство, которое самостоятельно предпринимает усилия для достижения мира", - сказала она. По словам Вагенкнехт, она ставит в вину канцлеру Олафу Шольцу то, что в ФРГ "давно могли бы сделать больше для прекращения этого ужасного кровопролития, если бы проводили самостоятельную внешнюю политику". "С мая прошлого года на столе лежит мирный план, предложенный Бразилией и Китаем, который поддерживает и Швейцария. Почему Олаф Шольц, когда разговаривал по телефону с (российским президентом Владимиром) Путиным, а он же с ним говорил, не спросил его, готов ли он согласиться на перемирие на основе этого плана? Очевидно, этого в разговоре не было", - заключила она.

https://ria.ru/20250206/vagenkneht-1997793657.html

https://ria.ru/20250204/germanija-1997301215.html

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в мире, украина, германия, бразилия, сара вагенкнехт, дональд трамп, олаф шольц