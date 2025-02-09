https://ria.ru/20250209/genkonsulstvo-1998229140.html

Консул в Анталье сообщил о контактах с адвокатом задержанной Бурназкиной

Консул в Анталье сообщил о контактах с адвокатом задержанной Бурназкиной - РИА Новости, 09.02.2025

Консул в Анталье сообщил о контактах с адвокатом задержанной Бурназкиной

Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с адвокатом россиянки Бурназкиной, задержанной после оставления ребенка в аэропорту Антальи, женщина не... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:59:00+03:00

2025-02-09T08:59:00+03:00

2025-02-09T09:00:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с адвокатом россиянки Бурназкиной, задержанной после оставления ребенка в аэропорту Антальи, женщина не высказывает жалоб, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Екатерины Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде. "Что касается задержанной матери ребенка, то пока судом вынесено решение о продлении срока ее нахождения под стражей до 19 февраля 2025 года. Наши сотрудники ее посещали, каких-либо жалоб она не высказывала. Находимся в контакте с адвокатом россиянки", - сообщил Ветрик. Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурназкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.

https://ria.ru/20250209/aeroport-1998216045.html

https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анталья (провинция), россия, в мире