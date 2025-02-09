Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки
Консул Ветрик: процедуры передачи в Россию брошенной Анталье девочки пока идут
© Sputnik / Туран Салджы
Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Процедуры для передачи в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, пока не завершены, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Екатерины Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде.
"На данный момент она (девочка - ред.) пока остается в Турции, поскольку при решении подобных вопросов согласно действующему законодательству необходимо выполнение соответствующих процедур, которые еще не закончены", - сообщил Ветрик.
Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурназкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.
В Турции задержали россиянку, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту
15 октября 2024, 15:08