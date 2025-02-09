https://ria.ru/20250209/genkonsul-1998227517.html

Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки

Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки - РИА Новости, 09.02.2025

Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки

Процедуры для передачи в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, пока не завершены, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:32:00+03:00

2025-02-09T08:32:00+03:00

2025-02-09T08:44:00+03:00

россия

анталья (провинция)

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_0:128:1946:1223_1920x0_80_0_0_f6cfe124ef8296dcb5314c9f0983e805.jpg

СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Процедуры для передачи в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, пока не завершены, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Екатерины Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде. "На данный момент она (девочка - ред.) пока остается в Турции, поскольку при решении подобных вопросов согласно действующему законодательству необходимо выполнение соответствующих процедур, которые еще не закончены", - сообщил Ветрик. Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурназкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.

https://ria.ru/20250209/antalya-1998215213.html

https://ria.ru/20241015/antalja-1978150631.html

россия

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анталья (провинция), турция, в мире