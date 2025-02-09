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Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки - РИА Новости, 09.02.2025
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08:32 09.02.2025 (обновлено: 08:44 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/genkonsul-1998227517.html
Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки
Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки - РИА Новости, 09.02.2025
Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки
Процедуры для передачи в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, пока не завершены, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:32:00+03:00
2025-02-09T08:44:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Процедуры для передачи в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, пока не завершены, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Екатерины Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде. "На данный момент она (девочка - ред.) пока остается в Турции, поскольку при решении подобных вопросов согласно действующему законодательству необходимо выполнение соответствующих процедур, которые еще не закончены", - сообщил Ветрик. Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурназкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.
https://ria.ru/20250209/antalya-1998215213.html
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россия, анталья (провинция), турция, в мире
Россия, Анталья (провинция), Турция, В мире
Консул рассказал о процедуре передачи в Россию оставленной в Турции девочки

Консул Ветрик: процедуры передачи в Россию брошенной Анталье девочки пока идут

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Процедуры для передачи в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, пока не завершены, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Екатерины Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде.
Анталья - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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"На данный момент она (девочка - ред.) пока остается в Турции, поскольку при решении подобных вопросов согласно действующему законодательству необходимо выполнение соответствующих процедур, которые еще не закончены", - сообщил Ветрик.
Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурназкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.
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РоссияАнталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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