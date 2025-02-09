https://ria.ru/20250209/gaz-1998307443.html

В Харьковской области остановили добычу газа

В Харьковской области остановили добычу газа - РИА Новости, 09.02.2025

В Харьковской области остановили добычу газа

В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении в поселке Водяное, которое разрабатывалось в течение последних десяти лет, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:58:00+03:00

2025-02-09T21:58:00+03:00

2025-02-09T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении в поселке Водяное, которое разрабатывалось в течение последних десяти лет, сообщает "Страна.ua"."Из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов", — говорится в публикации.По данным издания, уничтожена установка, принадлежавшая компании "Системоинженеринг".При этом из-за общей взаимосвязи системы газопроводов авария остановила работу всех окрестных месторождений голубого топлива.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов.

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html

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