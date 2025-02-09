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В Харьковской области остановили добычу газа - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/gaz-1998307443.html
В Харьковской области остановили добычу газа
В Харьковской области остановили добычу газа - РИА Новости, 09.02.2025
В Харьковской области остановили добычу газа
В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении в поселке Водяное, которое разрабатывалось в течение последних десяти лет, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:58:00+03:00
2025-02-09T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении в поселке Водяное, которое разрабатывалось в течение последних десяти лет, сообщает "Страна.ua"."Из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов", — говорится в публикации.По данным издания, уничтожена установка, принадлежавшая компании "Системоинженеринг".При этом из-за общей взаимосвязи системы газопроводов авария остановила работу всех окрестных месторождений голубого топлива.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов.
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html
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в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В Харьковской области остановили добычу газа

В Харьковской области остановили добычу газа из-за повреждения установки

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении в поселке Водяное, которое разрабатывалось в течение последних десяти лет, сообщает "Страна.ua".
"Из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов", — говорится в публикации.
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По данным издания, уничтожена установка, принадлежавшая компании "Системоинженеринг".
При этом из-за общей взаимосвязи системы газопроводов авария остановила работу всех окрестных месторождений голубого топлива.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска в течение суток нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов.
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