https://ria.ru/20250209/gatilov-1998220079.html

Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов

Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов - РИА Новости, 09.02.2025

Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов

Россия не покинет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:57:00+03:00

2025-02-09T05:57:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Россия не покинет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Что касается России, то наша страна продолжит использовать площадку ВОЗ для взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными государствами", - сказал Гатилов. Он указал на последовательную линию России, направленную на поддержку системы ООН. "Наша приверженность подлинной многосторонности на основе равноправного партнёрства, последовательная линия в поддержку системы ООН как основы современного миропорядка не зависят от очевидно политически мотивированных решений Вашингтона, которые, как показывает практика, постоянно пересматриваются (известно, что США уже дважды прекращали и возобновляли участие в работе ЮНЕСКО, а также уже объявляли о выходе из ВОЗ и потом отзывали своё уведомление)", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.

https://ria.ru/20250209/ssha-1998218625.html

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россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, дональд трамп, воз, оон, юнеско