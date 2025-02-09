https://ria.ru/20250209/gatilov-1998220079.html
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов - РИА Новости, 09.02.2025
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов
Россия не покинет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:57:00+03:00
2025-02-09T05:57:00+03:00
2025-02-09T05:57:00+03:00
россия
сша
женева (город)
геннадий гатилов
дональд трамп
воз
оон
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99438/49/994384988_0:198:2864:1809_1920x0_80_0_0_a8ea5b45094ae0ebbd98be071c40c50a.jpg
ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Россия не покинет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Что касается России, то наша страна продолжит использовать площадку ВОЗ для взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными государствами", - сказал Гатилов. Он указал на последовательную линию России, направленную на поддержку системы ООН. "Наша приверженность подлинной многосторонности на основе равноправного партнёрства, последовательная линия в поддержку системы ООН как основы современного миропорядка не зависят от очевидно политически мотивированных решений Вашингтона, которые, как показывает практика, постоянно пересматриваются (известно, что США уже дважды прекращали и возобновляли участие в работе ЮНЕСКО, а также уже объявляли о выходе из ВОЗ и потом отзывали своё уведомление)", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
https://ria.ru/20250209/ssha-1998218625.html
https://ria.ru/20250209/oon-1998213510.html
россия
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99438/49/994384988_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7c689da5a871b39d430ad74c53c4a7bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, дональд трамп, воз, оон, юнеско
Россия, США, Женева (город), Геннадий Гатилов, Дональд Трамп, ВОЗ, ООН, ЮНЕСКО
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов
Гатилов: Россия не выйдет из ВОЗ продолжит использовать площадку для диалога