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Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов - РИА Новости, 09.02.2025
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05:57 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/gatilov-1998220079.html
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов - РИА Новости, 09.02.2025
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов
Россия не покинет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:57:00+03:00
2025-02-09T05:57:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Россия не покинет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Что касается России, то наша страна продолжит использовать площадку ВОЗ для взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными государствами", - сказал Гатилов. Он указал на последовательную линию России, направленную на поддержку системы ООН. "Наша приверженность подлинной многосторонности на основе равноправного партнёрства, последовательная линия в поддержку системы ООН как основы современного миропорядка не зависят от очевидно политически мотивированных решений Вашингтона, которые, как показывает практика, постоянно пересматриваются (известно, что США уже дважды прекращали и возобновляли участие в работе ЮНЕСКО, а также уже объявляли о выходе из ВОЗ и потом отзывали своё уведомление)", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
https://ria.ru/20250209/ssha-1998218625.html
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россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, дональд трамп, воз, оон, юнеско
Россия, США, Женева (город), Геннадий Гатилов, Дональд Трамп, ВОЗ, ООН, ЮНЕСКО
Россия продолжит использовать ВОЗ для диалога, заявил Гатилов

Гатилов: Россия не выйдет из ВОЗ продолжит использовать площадку для диалога

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов. Архивное фото
Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Геннадий Гатилов. Архивное фото. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Россия не покинет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Что касается России, то наша страна продолжит использовать площадку ВОЗ для взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными государствами", - сказал Гатилов.
Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Гатилов рассказал о последствиях выхода США из ВОЗ
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Он указал на последовательную линию России, направленную на поддержку системы ООН.
"Наша приверженность подлинной многосторонности на основе равноправного партнёрства, последовательная линия в поддержку системы ООН как основы современного миропорядка не зависят от очевидно политически мотивированных решений Вашингтона, которые, как показывает практика, постоянно пересматриваются (известно, что США уже дважды прекращали и возобновляли участие в работе ЮНЕСКО, а также уже объявляли о выходе из ВОЗ и потом отзывали своё уведомление)", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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РоссияСШАЖенева (город)Геннадий ГатиловДональд ТрампВОЗООНЮНЕСКО
 
 
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