Захарова обвинила Францию в официальной поддержке неонацизма
Захарова: Франция официально поддерживает неонацизм, который расцвел на Украине
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Французская сторона официально поддерживает неонацизм, который расцвёл на Украине, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Париж официально, кстати говоря, с какой-то просто невероятной, сумасшедшей, не знаю, стихией поддерживает неонацизм, который расцвёл на Украине. Мало того, этот неонацизм на Украине превратился уже в терроризм, то есть он мутировал", - сказала она.
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"Это не значит, что он перерос неонацизм, так сказать, в своем основании, вот этот вот киевский режим, нет, он там является таким сущностным звеном, прошивкой нынешних киевских властей. Но по методологии он пошел еще дальше, превратившись просто в настоящую международную террористическую ячейку или явление", - пояснила Захарова.
"Почему международную? Посмотрите, сколько там наемников. Почему террористическую? По образу действия вы прекрасно понимаете, буквально каждый день совершаются теракты против мирных жителей, против детей, против женщин, против стариков", - добавила официальный представитель МИД.
"И это все поддерживает Париж, поставляя туда вооружение, поставляя туда деньги, давая политическую поддержку, воодушевляя. Ну и, конечно, ни разу не осудив", - добавила она.
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