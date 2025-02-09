https://ria.ru/20250209/frantsija-1998226367.html

Захарова обвинила Францию в официальной поддержке неонацизма

Захарова обвинила Францию в официальной поддержке неонацизма - РИА Новости, 09.02.2025

Захарова обвинила Францию в официальной поддержке неонацизма

Французская сторона официально поддерживает неонацизм, который расцвёл на Украине, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:10:00+03:00

2025-02-09T08:10:00+03:00

2025-02-09T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Французская сторона официально поддерживает неонацизм, который расцвёл на Украине, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Париж официально, кстати говоря, с какой-то просто невероятной, сумасшедшей, не знаю, стихией поддерживает неонацизм, который расцвёл на Украине. Мало того, этот неонацизм на Украине превратился уже в терроризм, то есть он мутировал", - сказала она. "Это не значит, что он перерос неонацизм, так сказать, в своем основании, вот этот вот киевский режим, нет, он там является таким сущностным звеном, прошивкой нынешних киевских властей. Но по методологии он пошел еще дальше, превратившись просто в настоящую международную террористическую ячейку или явление", - пояснила Захарова. "Почему международную? Посмотрите, сколько там наемников. Почему террористическую? По образу действия вы прекрасно понимаете, буквально каждый день совершаются теракты против мирных жителей, против детей, против женщин, против стариков", - добавила официальный представитель МИД. "И это все поддерживает Париж, поставляя туда вооружение, поставляя туда деньги, давая политическую поддержку, воодушевляя. Ну и, конечно, ни разу не осудив", - добавила она.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989219188.html

https://ria.ru/20241023/zaharova-1979602690.html

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Захарова: Париж официально поддерживает неонацизм, который расцвел на Украине Париж официально поддерживает неонацизм, который расцвел на Украине и уже мутировал в терроризм, заявила Захарова в интервью РИА Новости. 2025-02-09T08:10 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, россия, париж, мария захарова