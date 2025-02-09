Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население
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Довольно тревожный звоночек прозвучал из уст посла России в Финляндии Павла Кузнецова: "Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне", — заявил он в интервью РИА Новости. Несмотря на кажущуюся абсурдность происходящего, в свете последних событий заявления российского дипломата имеют веские основания.
Но сначала немного истории.
Советско-финляндская война 1939—1940 годов
Хотя формально военные действия начала Красная армия, спровоцированы они были во многом действиями правительства Финляндии, не желавшего идти на компромиссы по территориальному вопросу.
В те годы среди финнов были сильны ультранационалистические настроения. Строились планы создания "Великой Финляндии" — виртуального государства, которое должно было включить в себя Советскую Карелию, Мурманскую область и другие территории СССР.
Финские националисты ждали только удобного случая ослабления Советского Союза, чтобы начать расширять за счет него свои границы.
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанкПарная огневая позиция снайперов в районе Карельского перешейка
Парная огневая позиция снайперов в районе Карельского перешейка
Благодаря мужеству и героизму советских солдат тогда удалось сорвать эти планы, отодвинуть границу от Ленинграда. Но из поражения выводы руководство Финляндии не сделало.
На стороне фашистской Германии
Немецко-финские войска вели активные боевые действия на Мурманском направлении. Участвовали финны и в блокаде Ленинграда, обстреливали "Дорогу жизни", по которой доставлялось продовольствие голодавшим блокадникам.
Финский добровольческий батальон СС воевал в составе войск группы армий "Юг". В период его создания и до расформирования батальона в нём служило 1500 финских фашистов.
© РИА Новости / Роберт Диамент | Перейти в медиабанкВысадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота
Высадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота
В сентябре 1944 года Финляндия, осознав скорое поражение Германии, заключила перемирие с СССР, начала боевые действия против немцев.
Вступление в НАТО
Долгое время после Второй мировой войны Финляндия придерживалась политики нейтралитета, однако в 2023 году страна вступила в НАТО, что резко усилило позиции блока в Балтийском море и практически вдвое увеличило протяжённость сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса.
Военные Финляндии принимали активное участие в натовских учениях "Северный ответ" (Nordic Response) в 2024 году.
"По данным западных СМИ, в них задействуют около 20 тысяч военных из 13 стран НАТО, около 50 кораблей и 100 самолетов, включая истребители, самолеты для наблюдения и дозаправки, а также транспортно-боевую воздушную технику."
О целях проводимых учений высказался военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин:
© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО
"Это учения скандинавских стран, и, надо понимать, что и Финляндию, и Швецию принимают в состав НАТО исходя из возможных будущих боевых действий в Арктике."
Растут и расходы самой Финляндии на оборону, к концу этого десятилетия они дойдут до требуемых НАТО двух процентов ВВП, о чем сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
По его словам, страна подготовится к тому, чтобы в конце 2020-х — начале 2030-х годов выделить на оборону еще около четырех миллиардов долларов.
Атмосфера страха
Не только военные учения вооруженных сил Финляндии вблизи границ России свидетельствуют о подготовке финского общества к возможной войне с Россией. Самих жителей северной страны активно готовят к конфликту, создавая "атмосферу страха" перед мнимой угрозой.
"Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России". Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное", - сказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.
© AP Photo / Johanna Geron, Pool PhotoГлава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Photo
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО
Что же, очень жаль, что некоторые наши соседи не делают выводов из событий не такого далекого прошлого. Будем надеяться, что разум остудит горячие головы, и мы вернемся к добрососедским отношениям между нашими странами.