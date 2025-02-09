Рейтинг@Mail.ru
Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/finlyandiya-1997996713.html
Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население
Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население - РИА Новости, 09.02.2025
Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население
Довольно тревожный звоночек прозвучал из уст посла России в Финляндии Павла Кузнецова: "Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:03:00+03:00
2025-02-09T09:03:00+03:00
финляндия
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
Довольно тревожный звоночек прозвучал из уст посла России в Финляндии Павла Кузнецова: "Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне", — заявил он в интервью РИА Новости. Несмотря на кажущуюся абсурдность происходящего, в свете последних событий заявления российского дипломата имеют веские основания.Но сначала немного истории.Советско-финляндская война 1939—1940 годовХотя формально военные действия начала Красная армия, спровоцированы они были во многом действиями правительства Финляндии, не желавшего идти на компромиссы по территориальному вопросу.В те годы среди финнов были сильны ультранационалистические настроения. Строились планы создания "Великой Финляндии" — виртуального государства, которое должно было включить в себя Советскую Карелию, Мурманскую область и другие территории СССР.Финские националисты ждали только удобного случая ослабления Советского Союза, чтобы начать расширять за счет него свои границы.Благодаря мужеству и героизму советских солдат тогда удалось сорвать эти планы, отодвинуть границу от Ленинграда. Но из поражения выводы руководство Финляндии не сделало.На стороне фашистской ГерманииНемецко-финские войска вели активные боевые действия на Мурманском направлении. Участвовали финны и в блокаде Ленинграда, обстреливали "Дорогу жизни", по которой доставлялось продовольствие голодавшим блокадникам.Финский добровольческий батальон СС воевал в составе войск группы армий "Юг". В период его создания и до расформирования батальона в нём служило 1500 финских фашистов.В сентябре 1944 года Финляндия, осознав скорое поражение Германии, заключила перемирие с СССР, начала боевые действия против немцев.Вступление в НАТОДолгое время после Второй мировой войны Финляндия придерживалась политики нейтралитета, однако в 2023 году страна вступила в НАТО, что резко усилило позиции блока в Балтийском море и практически вдвое увеличило протяжённость сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса.Военные Финляндии принимали активное участие в натовских учениях "Северный ответ" (Nordic Response) в 2024 году."По данным западных СМИ, в них задействуют около 20 тысяч военных из 13 стран НАТО, около 50 кораблей и 100 самолетов, включая истребители, самолеты для наблюдения и дозаправки, а также транспортно-боевую воздушную технику."О целях проводимых учений высказался военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин:"Это учения скандинавских стран, и, надо понимать, что и Финляндию, и Швецию принимают в состав НАТО исходя из возможных будущих боевых действий в Арктике."Растут и расходы самой Финляндии на оборону, к концу этого десятилетия они дойдут до требуемых НАТО двух процентов ВВП, о чем сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.По его словам, страна подготовится к тому, чтобы в конце 2020-х — начале 2030-х годов выделить на оборону еще около четырех миллиардов долларов.Атмосфера страхаНе только военные учения вооруженных сил Финляндии вблизи границ России свидетельствуют о подготовке финского общества к возможной войне с Россией. Самих жителей северной страны активно готовят к конфликту, создавая "атмосферу страха" перед мнимой угрозой."Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России". Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное", - сказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.Что же, очень жаль, что некоторые наши соседи не делают выводов из событий не такого далекого прошлого. Будем надеяться, что разум остудит горячие головы, и мы вернемся к добрососедским отношениям между нашими странами.
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, нато
Финляндия, Россия, НАТО

Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Читать ria.ru в
Дзен
Довольно тревожный звоночек прозвучал из уст посла России в Финляндии Павла Кузнецова: "Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне", — заявил он в интервью РИА Новости. Несмотря на кажущуюся абсурдность происходящего, в свете последних событий заявления российского дипломата имеют веские основания.
Но сначала немного истории.

Советско-финляндская война 1939—1940 годов

Хотя формально военные действия начала Красная армия, спровоцированы они были во многом действиями правительства Финляндии, не желавшего идти на компромиссы по территориальному вопросу.
В те годы среди финнов были сильны ультранационалистические настроения. Строились планы создания "Великой Финляндии" — виртуального государства, которое должно было включить в себя Советскую Карелию, Мурманскую область и другие территории СССР.
Финские националисты ждали только удобного случая ослабления Советского Союза, чтобы начать расширять за счет него свои границы.
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанкПарная огневая позиция снайперов в районе Карельского перешейка
Парная огневая позиция снайперов в районе Карельского перешейка - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
Парная огневая позиция снайперов в районе Карельского перешейка
Благодаря мужеству и героизму советских солдат тогда удалось сорвать эти планы, отодвинуть границу от Ленинграда. Но из поражения выводы руководство Финляндии не сделало.

На стороне фашистской Германии

Немецко-финские войска вели активные боевые действия на Мурманском направлении. Участвовали финны и в блокаде Ленинграда, обстреливали "Дорогу жизни", по которой доставлялось продовольствие голодавшим блокадникам.
Финский добровольческий батальон СС воевал в составе войск группы армий "Юг". В период его создания и до расформирования батальона в нём служило 1500 финских фашистов.
© РИА Новости / Роберт Диамент | Перейти в медиабанкВысадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота
Высадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Роберт Диамент
Перейти в медиабанк
Высадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота
В сентябре 1944 года Финляндия, осознав скорое поражение Германии, заключила перемирие с СССР, начала боевые действия против немцев.

Вступление в НАТО

Долгое время после Второй мировой войны Финляндия придерживалась политики нейтралитета, однако в 2023 году страна вступила в НАТО, что резко усилило позиции блока в Балтийском море и практически вдвое увеличило протяжённость сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса.
Военные Финляндии принимали активное участие в натовских учениях "Северный ответ" (Nordic Response) в 2024 году.
"По данным западных СМИ, в них задействуют около 20 тысяч военных из 13 стран НАТО, около 50 кораблей и 100 самолетов, включая истребители, самолеты для наблюдения и дозаправки, а также транспортно-боевую воздушную технику."
О целях проводимых учений высказался военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин:
© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО
"Это учения скандинавских стран, и, надо понимать, что и Финляндию, и Швецию принимают в состав НАТО исходя из возможных будущих боевых действий в Арктике."
Растут и расходы самой Финляндии на оборону, к концу этого десятилетия они дойдут до требуемых НАТО двух процентов ВВП, о чем сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
По его словам, страна подготовится к тому, чтобы в конце 2020-х — начале 2030-х годов выделить на оборону еще около четырех миллиардов долларов.

Атмосфера страха

Не только военные учения вооруженных сил Финляндии вблизи границ России свидетельствуют о подготовке финского общества к возможной войне с Россией. Самих жителей северной страны активно готовят к конфликту, создавая "атмосферу страха" перед мнимой угрозой.
"Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России". Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное", - сказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.
© AP Photo / Johanna Geron, Pool PhotoГлава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Photo
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО
Что же, очень жаль, что некоторые наши соседи не делают выводов из событий не такого далекого прошлого. Будем надеяться, что разум остудит горячие головы, и мы вернемся к добрососедским отношениям между нашими странами.
 
ФинляндияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала