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Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население

Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население - РИА Новости, 09.02.2025

Атмосфера страха. К чему Финляндия готовит население

Довольно тревожный звоночек прозвучал из уст посла России в Финляндии Павла Кузнецова: "Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:03:00+03:00

2025-02-09T09:03:00+03:00

2025-02-09T09:03:00+03:00

финляндия

россия

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Довольно тревожный звоночек прозвучал из уст посла России в Финляндии Павла Кузнецова: "Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне", — заявил он в интервью РИА Новости. Несмотря на кажущуюся абсурдность происходящего, в свете последних событий заявления российского дипломата имеют веские основания.Но сначала немного истории.Советско-финляндская война 1939—1940 годовХотя формально военные действия начала Красная армия, спровоцированы они были во многом действиями правительства Финляндии, не желавшего идти на компромиссы по территориальному вопросу.В те годы среди финнов были сильны ультранационалистические настроения. Строились планы создания "Великой Финляндии" — виртуального государства, которое должно было включить в себя Советскую Карелию, Мурманскую область и другие территории СССР.Финские националисты ждали только удобного случая ослабления Советского Союза, чтобы начать расширять за счет него свои границы.Благодаря мужеству и героизму советских солдат тогда удалось сорвать эти планы, отодвинуть границу от Ленинграда. Но из поражения выводы руководство Финляндии не сделало.На стороне фашистской ГерманииНемецко-финские войска вели активные боевые действия на Мурманском направлении. Участвовали финны и в блокаде Ленинграда, обстреливали "Дорогу жизни", по которой доставлялось продовольствие голодавшим блокадникам.Финский добровольческий батальон СС воевал в составе войск группы армий "Юг". В период его создания и до расформирования батальона в нём служило 1500 финских фашистов.В сентябре 1944 года Финляндия, осознав скорое поражение Германии, заключила перемирие с СССР, начала боевые действия против немцев.Вступление в НАТОДолгое время после Второй мировой войны Финляндия придерживалась политики нейтралитета, однако в 2023 году страна вступила в НАТО, что резко усилило позиции блока в Балтийском море и практически вдвое увеличило протяжённость сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса.Военные Финляндии принимали активное участие в натовских учениях "Северный ответ" (Nordic Response) в 2024 году."По данным западных СМИ, в них задействуют около 20 тысяч военных из 13 стран НАТО, около 50 кораблей и 100 самолетов, включая истребители, самолеты для наблюдения и дозаправки, а также транспортно-боевую воздушную технику."О целях проводимых учений высказался военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин:"Это учения скандинавских стран, и, надо понимать, что и Финляндию, и Швецию принимают в состав НАТО исходя из возможных будущих боевых действий в Арктике."Растут и расходы самой Финляндии на оборону, к концу этого десятилетия они дойдут до требуемых НАТО двух процентов ВВП, о чем сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.По его словам, страна подготовится к тому, чтобы в конце 2020-х — начале 2030-х годов выделить на оборону еще около четырех миллиардов долларов.Атмосфера страхаНе только военные учения вооруженных сил Финляндии вблизи границ России свидетельствуют о подготовке финского общества к возможной войне с Россией. Самих жителей северной страны активно готовят к конфликту, создавая "атмосферу страха" перед мнимой угрозой."Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России". Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное", - сказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.Что же, очень жаль, что некоторые наши соседи не делают выводов из событий не такого далекого прошлого. Будем надеяться, что разум остудит горячие головы, и мы вернемся к добрососедским отношениям между нашими странами.

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финляндия, россия, нато