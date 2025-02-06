https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html
Финляндия готовит граждан к войне, заявил посол Кузнецов
Финляндия готовит граждан к войне, заявил посол Кузнецов - РИА Новости, 06.02.2025
Финляндия готовит граждан к войне, заявил посол Кузнецов
Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:07:00+03:00
2025-02-06T19:07:00+03:00
2025-02-06T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России". Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, за всем этим стоит желание финского руководства оправдать "скоропалительное" вступление в НАТО и рост военных расходов. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Россия, Финляндия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Финляндия готовит граждан к войне, заявил посол Кузнецов
Посол Кузнецов: власти Финляндии призывают граждан готовиться к войне