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В Эквадоре началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 09.02.2025
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15:20 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/ekvador-1998267442.html
В Эквадоре началось голосование на выборах президента
В Эквадоре началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 09.02.2025
В Эквадоре началось голосование на выборах президента
Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:20:00+03:00
2025-02-09T15:20:00+03:00
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. В воскресенье пройдет первый тур. За главный пост в стране будут бороться 16 кандидатов. Как свидетельствуют данные последних опросов, большее число голосов могут получить два лидера предвыборной гонки - действующий президент Даниэль Нобоа и кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес. По эквадорским законам, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс хотя бы один голос или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку на участок положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре началось голосование на выборах президента

В Эквадоре началось голосование на выборах президента, сегодня пройдет I тур

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкГород Кито
Город Кито - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре.
В воскресенье пройдет первый тур. За главный пост в стране будут бороться 16 кандидатов.
Как свидетельствуют данные последних опросов, большее число голосов могут получить два лидера предвыборной гонки - действующий президент Даниэль Нобоа и кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес.
По эквадорским законам, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс хотя бы один голос или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.
Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку на участок положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
Мужчина на избирательном участке в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Процедура выборов президента Эквадора
01:00
 
В миреЭквадор
 
 
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