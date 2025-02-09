https://ria.ru/20250209/ekvador-1998267442.html
В Эквадоре началось голосование на выборах президента
В Эквадоре началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 09.02.2025
В Эквадоре началось голосование на выборах президента
Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:20:00+03:00
2025-02-09T15:20:00+03:00
2025-02-09T15:20:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре. В воскресенье пройдет первый тур. За главный пост в стране будут бороться 16 кандидатов. Как свидетельствуют данные последних опросов, большее число голосов могут получить два лидера предвыборной гонки - действующий президент Даниэль Нобоа и кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес. По эквадорским законам, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс хотя бы один голос или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку на участок положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
https://ria.ru/20250209/ekvador-1998061364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
В Эквадоре началось голосование на выборах президента
В Эквадоре началось голосование на выборах президента, сегодня пройдет I тур
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Голосование на выборах президента начинается в Эквадоре.
В воскресенье пройдет первый тур. За главный пост в стране будут бороться 16 кандидатов.
Как свидетельствуют данные последних опросов, большее число голосов могут получить два лидера предвыборной гонки - действующий президент Даниэль Нобоа и кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес.
По эквадорским законам, для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс хотя бы один голос или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.
Голосование на выборах в Эквадоре
является обязательным. За неявку на участок положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.