https://ria.ru/20250209/eko-1998263989.html

В Москве проверят клинику из-за случаев с лихорадкой после процедуры ЭКО

В Москве проверят клинику из-за случаев с лихорадкой после процедуры ЭКО - РИА Новости, 09.02.2025

В Москве проверят клинику из-за случаев с лихорадкой после процедуры ЭКО

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи женщинам, которые госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной клинике в Москве,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:55:00+03:00

2025-02-09T14:55:00+03:00

2025-02-09T14:55:00+03:00

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи женщинам, которые госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной клинике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного Росздравнадзора. "Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи женщинам, которые госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по сообщениям СМИ, пациентки были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной столичной клинике.

https://ria.ru/20250204/rospotrebnadzor-1997317037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия, россия