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В Москве проверят клинику из-за случаев с лихорадкой после процедуры ЭКО
В Москве проверят клинику из-за случаев с лихорадкой после процедуры ЭКО - РИА Новости, 09.02.2025
В Москве проверят клинику из-за случаев с лихорадкой после процедуры ЭКО
Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи женщинам, которые госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной клинике в Москве,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:55:00+03:00
2025-02-09T14:55:00+03:00
2025-02-09T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи женщинам, которые госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной клинике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного Росздравнадзора. "Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи женщинам, которые госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по сообщениям СМИ, пациентки были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной столичной клинике.
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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия, россия
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия, Россия
В Москве проверят клинику из-за случаев с лихорадкой после процедуры ЭКО
Росздравнадзор проверит клинику в Москве из-за случаев с лихорадкой после ЭКО