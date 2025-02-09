https://ria.ru/20250209/efimov-1998092167.html

Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров

Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров - РИА Новости, 09.02.2025

Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров

В Москве проведут редевелопмент участков площадью 560 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:06:00+03:00

2025-02-09T12:06:00+03:00

2025-02-09T12:06:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Москве проведут редевелопмент участков площадью 560 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, эти площадки будут реорганизованы в рамках 58 проектов о комплексном развитии территорий (КРТ), которые были опубликованы в 2024 году. Там планируется построить разные объекты недвижимости площадью 12,9 миллиона "квадратов"."Так, на участках в 49 районах 11 административных округов столицы будут созданы новые кварталы с современными жилыми домами, а также объектами общественно-делового назначения и производствами. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 4,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – в 305 миллиардов рублей. В итоге город получит 147,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Из опубликованных проектов решения приняты по 21 из них. Речь идет о строительстве 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости на участке площадью 259 гектаров.На текущий момент в Москве прорабатываются 302 проекта КРТ площадью примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин доложил об увеличении числа таких проектов за прошедший год в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250207/efimov-1997922836.html

https://ria.ru/20250207/efimov-1997848276.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)