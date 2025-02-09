Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/efimov-1998092167.html
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров - РИА Новости, 09.02.2025
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров
В Москве проведут редевелопмент участков площадью 560 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:06:00+03:00
2025-02-09T12:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Москве проведут редевелопмент участков площадью 560 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, эти площадки будут реорганизованы в рамках 58 проектов о комплексном развитии территорий (КРТ), которые были опубликованы в 2024 году. Там планируется построить разные объекты недвижимости площадью 12,9 миллиона "квадратов"."Так, на участках в 49 районах 11 административных округов столицы будут созданы новые кварталы с современными жилыми домами, а также объектами общественно-делового назначения и производствами. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 4,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – в 305 миллиардов рублей. В итоге город получит 147,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Из опубликованных проектов решения приняты по 21 из них. Речь идет о строительстве 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости на участке площадью 259 гектаров.На текущий момент в Москве прорабатываются 302 проекта КРТ площадью примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин доложил об увеличении числа таких проектов за прошедший год в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250207/efimov-1997922836.html
https://ria.ru/20250207/efimov-1997848276.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_136:0:1273:853_1920x0_80_0_0_f7df2038c2025ebb18385aba4ab476c8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 560 гектаров

Ефимов: в Москве 560 гектаров реорганизуют по принятым в 2024 году проектам КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Москве проведут редевелопмент участков площадью 560 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, эти площадки будут реорганизованы в рамках 58 проектов о комплексном развитии территорий (КРТ), которые были опубликованы в 2024 году. Там планируется построить разные объекты недвижимости площадью 12,9 миллиона "квадратов".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Ефимов: в ТиНАО выделили свыше 96 гектаров для создания пищевого кластера
7 февраля, 16:14
"Так, на участках в 49 районах 11 административных округов столицы будут созданы новые кварталы с современными жилыми домами, а также объектами общественно-делового назначения и производствами. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 4,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – в 305 миллиардов рублей. В итоге город получит 147,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Из опубликованных проектов решения приняты по 21 из них. Речь идет о строительстве 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости на участке площадью 259 гектаров.
На текущий момент в Москве прорабатываются 302 проекта КРТ площадью примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр столицы Сергей Собянин доложил об увеличении числа таких проектов за прошедший год в 1,6 раза.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Ефимов: в 2024 году в Москве возвели 215 объектов нежилой недвижимости
7 февраля, 10:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала