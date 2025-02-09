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Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025
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18:06 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998283555.html
Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске
Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025
Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске
Военная подготовка польских наемников в Дзержинске в ДНР оказалась хуже, чем у украинских националистов, рассказал стрелок штурмового подразделения 132-й... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:06:00+03:00
2025-02-09T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
афганистан
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
польша
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Военная подготовка польских наемников в Дзержинске в ДНР оказалась хуже, чем у украинских националистов, рассказал стрелок штурмового подразделения 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Артур Хазарьян. Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР. Как уточняло ведомство, ВСУ были выбиты из города подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". Хазарьян пояснил, что в ходе штурма города военные вынуждены были брать многоэтажный жилой дом, в одном из подъездов которого находились польские наемники, а в другом - украинские националисты. "Я с полякам сталкивался. Мы когда зашли на первый подъезд (в здании в Дзержинске). Мы его часов за семь зачистили. Их было больше десятка. А вот когда пошли в пятый подъезд, там всего шесть укронацистов было, но они упертые, воевать умеют. Долго с ними бодались", - рассказал он журналистам. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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донецкая народная республика
украина
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россия
польша
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донецкая народная республика, украина, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, польша
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Афганистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Польша
Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске

Стрелок Хазарьян: подготовка польских наемников в Дзержинске хуже, чем у ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Военная подготовка польских наемников в Дзержинске в ДНР оказалась хуже, чем у украинских националистов, рассказал стрелок штурмового подразделения 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Артур Хазарьян.
Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР. Как уточняло ведомство, ВСУ были выбиты из города подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 17:12
Хазарьян пояснил, что в ходе штурма города военные вынуждены были брать многоэтажный жилой дом, в одном из подъездов которого находились польские наемники, а в другом - украинские националисты.
"Я с полякам сталкивался. Мы когда зашли на первый подъезд (в здании в Дзержинске). Мы его часов за семь зачистили. Их было больше десятка. А вот когда пошли в пятый подъезд, там всего шесть укронацистов было, но они упертые, воевать умеют. Долго с ними бодались", - рассказал он журналистам.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАфганистанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияПольша
 
 
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