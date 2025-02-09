https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998283555.html

Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске

Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025

Стрелок рассказал об уровне подготовки польских наемников в Дзержинске

Военная подготовка польских наемников в Дзержинске в ДНР оказалась хуже, чем у украинских националистов, рассказал стрелок штурмового подразделения 132-й... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:06:00+03:00

2025-02-09T18:06:00+03:00

2025-02-09T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

афганистан

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Военная подготовка польских наемников в Дзержинске в ДНР оказалась хуже, чем у украинских националистов, рассказал стрелок штурмового подразделения 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Артур Хазарьян. Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР. Как уточняло ведомство, ВСУ были выбиты из города подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". Хазарьян пояснил, что в ходе штурма города военные вынуждены были брать многоэтажный жилой дом, в одном из подъездов которого находились польские наемники, а в другом - украинские националисты. "Я с полякам сталкивался. Мы когда зашли на первый подъезд (в здании в Дзержинске). Мы его часов за семь зачистили. Их было больше десятка. А вот когда пошли в пятый подъезд, там всего шесть укронацистов было, но они упертые, воевать умеют. Долго с ними бодались", - рассказал он журналистам. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998263361.html

донецкая народная республика

украина

афганистан

россия

польша

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донецкая народная республика, украина, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, польша