https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998263361.html

В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов

В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов - РИА Новости, 09.02.2025

В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов

Подразделения УФСБ России по ДНР приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, сообщил штаб обороны... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:44:00+03:00

2025-02-09T14:44:00+03:00

2025-02-09T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Подразделения УФСБ России по ДНР приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале. "Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — Прим. ред.), а также выявлению корректировщиков вражеского огня и точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население", — говорится в материале. Об освобождении города сообщило Минобороны 7 февраля. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих. Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины