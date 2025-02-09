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В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 09.02.2025 (обновлено: 15:33 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998263361.html
В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов
В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов - РИА Новости, 09.02.2025
В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов
Подразделения УФСБ России по ДНР приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, сообщил штаб обороны... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:44:00+03:00
2025-02-09T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Подразделения УФСБ России по ДНР приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале. "Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — Прим. ред.), а также выявлению корректировщиков вражеского огня и точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население", — говорится в материале. Об освобождении города сообщило Минобороны 7 февраля. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих. Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов

Штаб обороны ДНР: в Дзержинске приступили к поиску и уничтожению диверсантов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Дзержинск в ДНР
Город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Город Дзержинск в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Подразделения УФСБ России по ДНР приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале.
"Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — Прим. ред.), а также выявлению корректировщиков вражеского огня и точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население", — говорится в материале.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
7 февраля, 17:12

Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

Об освобождении города сообщило Минобороны 7 февраля. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих. Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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