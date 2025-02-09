В освобожденном Дзержинске приступили к поиску украинских диверсантов
Штаб обороны ДНР: в Дзержинске приступили к поиску и уничтожению диверсантов ВСУ
Город Дзержинск в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Подразделения УФСБ России по ДНР приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале.
"Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — Прим. ред.), а также выявлению корректировщиков вражеского огня и точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население", — говорится в материале.
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Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Об освобождении города сообщило Минобороны 7 февраля. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих. Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.