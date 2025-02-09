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В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 09.02.2025
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15:00 09.02.2025 (обновлено: 15:35 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/dtp-1998264583.html
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 09.02.2025
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой
Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, пострадали при столкновении грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани, сообщил... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:00:00+03:00
2025-02-09T15:35:00+03:00
происшествия
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, пострадали при столкновении грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области.Авария произошла в воскресенье днем на улице Комсомольской. По предварительным данным, водитель грузового фургона не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia и врезался в него."В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, пострадал водитель автомобиля Daewoo и его пассажиры: трое несовершеннолетних детей 2020, 2022 и 2024 года рождения и женщина 2007 года рождения", - сказал представитель ведомства.Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
https://ria.ru/20250208/dtp-1998181087.html
астрахань
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происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой

В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой, пострадали пять человек

© Фото : Пресс-служба УМВД по АОМесто столкновения грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани. 9 февраля 2025
Место столкновения грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Пресс-служба УМВД по АО
Место столкновения грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани. 9 февраля 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, пострадали при столкновении грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в воскресенье днем на улице Комсомольской. По предварительным данным, водитель грузового фургона не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia и врезался в него.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, пострадал водитель автомобиля Daewoo и его пассажиры: трое несовершеннолетних детей 2020, 2022 и 2024 года рождения и женщина 2007 года рождения", - сказал представитель ведомства.
Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
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