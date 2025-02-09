https://ria.ru/20250209/dtp-1998264583.html
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 09.02.2025
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой
Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, пострадали при столкновении грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани, сообщил... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:00:00+03:00
2025-02-09T15:00:00+03:00
2025-02-09T15:35:00+03:00
происшествия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, пострадали при столкновении грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области.Авария произошла в воскресенье днем на улице Комсомольской. По предварительным данным, водитель грузового фургона не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia и врезался в него."В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, пострадал водитель автомобиля Daewoo и его пассажиры: трое несовершеннолетних детей 2020, 2022 и 2024 года рождения и женщина 2007 года рождения", - сказал представитель ведомства.Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
https://ria.ru/20250208/dtp-1998181087.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой
В Астрахани грузовой фургон столкнулся с легковушкой, пострадали пять человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, пострадали при столкновении грузового фургона с легковым автомобилем в Астрахани, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в воскресенье днем на улице Комсомольской. По предварительным данным, водитель грузового фургона не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia и врезался в него.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, пострадал водитель автомобиля Daewoo и его пассажиры: трое несовершеннолетних детей 2020, 2022 и 2024 года рождения и женщина 2007 года рождения", - сказал представитель ведомства.
Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.