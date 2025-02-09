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Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/drony-1998303142.html
Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области
Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2025
Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области
Украинские дроны устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население и транспорт, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:02:00+03:00
2025-02-09T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские дроны устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население и транспорт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики с помощью дронов фактически устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население, а также автомобили и пассажирский транспорт", - сказал Рогов. Последний случай, по его словам, произошел в воскресенье в селе Луговое Васильевского муниципального округа. "Дрон атаковал мужчину, который ехал на мопеде. С множественными осколочными ранениями лица мужчина доставлен в больницу. У него минно-взрывные ранения средней степени тяжести", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250207/fpv-ochki-1998088620.html
https://ria.ru/20250208/rogov-1998135649.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области

Рогов: дроны ВСУ ради забавы устраивают охоту за жителями Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские дроны устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население и транспорт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Украинские боевики с помощью дронов фактически устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население, а также автомобили и пассажирский транспорт", - сказал Рогов.
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Последний случай, по его словам, произошел в воскресенье в селе Луговое Васильевского муниципального округа.
"Дрон атаковал мужчину, который ехал на мопеде. С множественными осколочными ранениями лица мужчина доставлен в больницу. У него минно-взрывные ранения средней степени тяжести", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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