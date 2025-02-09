Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области
Рогов: дроны ВСУ ради забавы устраивают охоту за жителями Запорожской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские дроны устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население и транспорт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Украинские боевики с помощью дронов фактически устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население, а также автомобили и пассажирский транспорт", - сказал Рогов.
Рогов заявил о диверсии украинских спецслужб на фронте
7 февраля, 23:20
Последний случай, по его словам, произошел в воскресенье в селе Луговое Васильевского муниципального округа.
"Дрон атаковал мужчину, который ехал на мопеде. С множественными осколочными ранениями лица мужчина доставлен в больницу. У него минно-взрывные ранения средней степени тяжести", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Рогов назвал заявление Гросси о ЗАЭС предвзятым
8 февраля, 13:36