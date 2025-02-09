https://ria.ru/20250209/drony-1998303142.html

Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области

Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2025

Рогов рассказал об охоте дронов ВСУ за жителями Запорожской области

Украинские дроны устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население и транспорт, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:02:00+03:00

2025-02-09T21:02:00+03:00

2025-02-09T21:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812760_0:43:3024:1744_1920x0_80_0_0_8cbf6ec5fd3cf0e4917a0ca464ee3e2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украинские дроны устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население и транспорт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики с помощью дронов фактически устраивают охоту за жителями Запорожской области, ради забавы атакуя гражданское население, а также автомобили и пассажирский транспорт", - сказал Рогов. Последний случай, по его словам, произошел в воскресенье в селе Луговое Васильевского муниципального округа. "Дрон атаковал мужчину, который ехал на мопеде. С множественными осколочными ранениями лица мужчина доставлен в больницу. У него минно-взрывные ранения средней степени тяжести", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250207/fpv-ochki-1998088620.html

https://ria.ru/20250208/rogov-1998135649.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины