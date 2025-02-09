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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.02.2025
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12:10 09.02.2025 (обновлено: 12:14 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/dnepr-1998246950.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.02.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 65 украинских военных, боевую машину пехоты, два склада боеприпасов и три станции... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:10:00+03:00
2025-02-09T12:14:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 65 украинских военных, боевую машину пехоты, два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области,Берислав и Ооирадоквмкнка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250209/prodvizhenie-1998221296.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 65 украинских военных, боевую машину пехоты, два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области,Берислав и Ооирадоквмкнка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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