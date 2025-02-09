https://ria.ru/20250209/dnepr-1998246950.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.02.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 65 украинских военных, боевую машину пехоты, два склада боеприпасов и три станции... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:10:00+03:00

2025-02-09T12:10:00+03:00

2025-02-09T12:14:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 65 украинских военных, боевую машину пехоты, два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области,Берислав и Ооирадоквмкнка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250209/prodvizhenie-1998221296.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)