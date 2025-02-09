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В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП
В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП - РИА Новости, 09.02.2025
В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП
Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в дорожной аварии, сообщил глава района Максим Калядин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:58:00+03:00
2025-02-09T15:58:00+03:00
2025-02-09T16:12:00+03:00
происшествия
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САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в дорожной аварии, сообщил глава района Максим Калядин в Telegram-канале. "Сегодня мы прощаемся с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым. Он трагически ушел на 63-м году жизни в результате аварии. <...> Он был очень ответственным человеком, образцом преданности делу, когда необходимо — проявлял твердую принципиальность. Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нем", — написал Калядин. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили журналистам, что ДТП произошло вблизи города Петровска в пятницу около 22:40 (21:40 мск). По предварительным данным, внедорожник Tank 500 под управлением мужчины 1962 года рождения съехал в кювет и опрокинулся на бок, в результате водитель погиб.
саратовская область
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Происшествия, Саратовская область, Петровский район, Петровск, Сергей Анисимов, Россия
В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП
Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Анисимов погиб в ДТП