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В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП

В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП - РИА Новости, 09.02.2025

В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП

Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в дорожной аварии, сообщил глава района Максим Калядин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:58:00+03:00

2025-02-09T15:58:00+03:00

2025-02-09T16:12:00+03:00

происшествия

саратовская область

петровский район

петровск

сергей анисимов

россия

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САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в дорожной аварии, сообщил глава района Максим Калядин в Telegram-канале. "Сегодня мы прощаемся с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым. Он трагически ушел на 63-м году жизни в результате аварии. <...> Он был очень ответственным человеком, образцом преданности делу, когда необходимо — проявлял твердую принципиальность. Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нем", — написал Калядин. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили журналистам, что ДТП произошло вблизи города Петровска в пятницу около 22:40 (21:40 мск). По предварительным данным, внедорожник Tank 500 под управлением мужчины 1962 года рождения съехал в кювет и опрокинулся на бок, в результате водитель погиб.

саратовская область

петровский район

петровск

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происшествия, саратовская область, петровский район, петровск, сергей анисимов, россия