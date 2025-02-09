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Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ - РИА Новости, 09.02.2025
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18:24 09.02.2025 (обновлено: 19:09 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/bundesver-1998285477.html
Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ
Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ - РИА Новости, 09.02.2025
Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ
Неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге недалеко от Хузума в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на побережье Северного моря, где... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:24:00+03:00
2025-02-09T19:09:00+03:00
в мире
технологии
северное море
германия
шлезвиг-гольштейн
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БЕРЛИН, 9 фев — РИА Новости. Неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге недалеко от Хузума в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на побережье Северного моря, где ведется подготовка украинских военных, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ бундесвера. "Проводится расследование по подозрению в шпионаже", — говорится в материале. Отмечается, что с 9 по 29 января у казармы авиабазы недалеко от Хузума на побережье Северного моря зафиксировали шесть инцидентов с неопознанными дронами. Уточняется, что в Швезинге расположен центр подготовки зенитных ракетных войск бундесвера, где проходят обучение немецкие и украинские военнослужащие.&quot;Здесь украинские военные осваивают систему ПВО Patriot, которую Германия уже частично передала Украине — четыре пусковые установки и три полных комплекса с запасными частями и ракетами&quot;, — указывается в публикации. По данным СМИ, в целом Германия ежегодно обучает около десяти тысяч украинских военных, причем на соответствующих объектах регулярно происходят подозрительные инциденты. По данным внутреннего доклада, на который ссылается газета, в январе использовались высокотехнологичные дроны типа sUAS. При этом средства радиоэлектронной борьбы не сработали. В отчете отмечается, что замеченные дроны зависали в воздухе на месте с включенными сигнальными огнями, что облегчало их визуальное и акустическое обнаружение. "Однако попытки сбить их с курса с помощью глушителей и других систем не увенчались успехом. В ход пошел и переносной глушитель HP-47, с помощью которого военнослужащие могут воздействовать на приближающиеся дроны", — пишет издание. После этого были привлечены дополнительные силы безопасности, усилены патрули, а также задействованы доступные на месте системы борьбы с дронами. "Однако (средства защиты от БПЛА. — Прим. ред.) RADIS и WINGMAN оказались неэффективными, а HP47 не удалось использовать из-за недостаточной дальности действия", — уточняет газета.Для расследования инцидентов привлекли военную полицию, Федеральную полицию и Военную контрразведку, но ни в одном из шести случаев не удалось установить операторов дронов.Газета при этом приводит мнение анонимных источников в кругах бундесвера, утверждающих, что БПЛА могли запускаться с кораблей в Северном или Балтийском морях, к чему якобы могла быть причастна Россия. В то же время издание отмечает, что конкретные доказательства в пользу этой версии отсутствуют.
https://ria.ru/20240816/proniknovenie-1966709423.html
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северное море
германия
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в мире, технологии, северное море, германия, шлезвиг-гольштейн, бундесвер германии
В мире, Технологии, Северное море, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Бундесвер Германии
Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ

Süddeutsche Zeitung: неизвестные БПЛА появились у казармы авиабазы бундесвера

© AP Photo / Markus SchreiberБундесвер
Бундесвер - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундесвер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 фев — РИА Новости. Неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге недалеко от Хузума в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на побережье Северного моря, где ведется подготовка украинских военных, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ бундесвера.
"Проводится расследование по подозрению в шпионаже", — говорится в материале.
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Отмечается, что с 9 по 29 января у казармы авиабазы недалеко от Хузума на побережье Северного моря зафиксировали шесть инцидентов с неопознанными дронами.
Уточняется, что в Швезинге расположен центр подготовки зенитных ракетных войск бундесвера, где проходят обучение немецкие и украинские военнослужащие.
«

"Здесь украинские военные осваивают систему ПВО Patriot, которую Германия уже частично передала Украине — четыре пусковые установки и три полных комплекса с запасными частями и ракетами", — указывается в публикации.

По данным СМИ, в целом Германия ежегодно обучает около десяти тысяч украинских военных, причем на соответствующих объектах регулярно происходят подозрительные инциденты. По данным внутреннего доклада, на который ссылается газета, в январе использовались высокотехнологичные дроны типа sUAS. При этом средства радиоэлектронной борьбы не сработали. В отчете отмечается, что замеченные дроны зависали в воздухе на месте с включенными сигнальными огнями, что облегчало их визуальное и акустическое обнаружение.
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"Однако попытки сбить их с курса с помощью глушителей и других систем не увенчались успехом. В ход пошел и переносной глушитель HP-47, с помощью которого военнослужащие могут воздействовать на приближающиеся дроны", — пишет издание.
После этого были привлечены дополнительные силы безопасности, усилены патрули, а также задействованы доступные на месте системы борьбы с дронами.
"Однако (средства защиты от БПЛА. — Прим. ред.) RADIS и WINGMAN оказались неэффективными, а HP47 не удалось использовать из-за недостаточной дальности действия", — уточняет газета.
Для расследования инцидентов привлекли военную полицию, Федеральную полицию и Военную контрразведку, но ни в одном из шести случаев не удалось установить операторов дронов.
Газета при этом приводит мнение анонимных источников в кругах бундесвера, утверждающих, что БПЛА могли запускаться с кораблей в Северном или Балтийском морях, к чему якобы могла быть причастна Россия. В то же время издание отмечает, что конкретные доказательства в пользу этой версии отсутствуют.
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