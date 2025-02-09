https://ria.ru/20250209/bundesver-1998285477.html

Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ

Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ - РИА Новости, 09.02.2025

Над базой бундесвера пролетели неизвестные беспилотники, пишет SZ

Неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге недалеко от Хузума в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на побережье Северного моря, где... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:24:00+03:00

2025-02-09T18:24:00+03:00

2025-02-09T19:09:00+03:00

в мире

технологии

северное море

германия

шлезвиг-гольштейн

бундесвер германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

БЕРЛИН, 9 фев — РИА Новости. Неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге недалеко от Хузума в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на побережье Северного моря, где ведется подготовка украинских военных, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ бундесвера. "Проводится расследование по подозрению в шпионаже", — говорится в материале. Отмечается, что с 9 по 29 января у казармы авиабазы недалеко от Хузума на побережье Северного моря зафиксировали шесть инцидентов с неопознанными дронами. Уточняется, что в Швезинге расположен центр подготовки зенитных ракетных войск бундесвера, где проходят обучение немецкие и украинские военнослужащие."Здесь украинские военные осваивают систему ПВО Patriot, которую Германия уже частично передала Украине — четыре пусковые установки и три полных комплекса с запасными частями и ракетами", — указывается в публикации. По данным СМИ, в целом Германия ежегодно обучает около десяти тысяч украинских военных, причем на соответствующих объектах регулярно происходят подозрительные инциденты. По данным внутреннего доклада, на который ссылается газета, в январе использовались высокотехнологичные дроны типа sUAS. При этом средства радиоэлектронной борьбы не сработали. В отчете отмечается, что замеченные дроны зависали в воздухе на месте с включенными сигнальными огнями, что облегчало их визуальное и акустическое обнаружение. "Однако попытки сбить их с курса с помощью глушителей и других систем не увенчались успехом. В ход пошел и переносной глушитель HP-47, с помощью которого военнослужащие могут воздействовать на приближающиеся дроны", — пишет издание. После этого были привлечены дополнительные силы безопасности, усилены патрули, а также задействованы доступные на месте системы борьбы с дронами. "Однако (средства защиты от БПЛА. — Прим. ред.) RADIS и WINGMAN оказались неэффективными, а HP47 не удалось использовать из-за недостаточной дальности действия", — уточняет газета.Для расследования инцидентов привлекли военную полицию, Федеральную полицию и Военную контрразведку, но ни в одном из шести случаев не удалось установить операторов дронов.Газета при этом приводит мнение анонимных источников в кругах бундесвера, утверждающих, что БПЛА могли запускаться с кораблей в Северном или Балтийском морях, к чему якобы могла быть причастна Россия. В то же время издание отмечает, что конкретные доказательства в пользу этой версии отсутствуют.

https://ria.ru/20240816/proniknovenie-1966709423.html

https://ria.ru/20241213/germaniya-1989117098.html

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986863340.html

северное море

германия

шлезвиг-гольштейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, северное море, германия, шлезвиг-гольштейн, бундесвер германии