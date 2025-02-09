Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 09.02.2025 (обновлено: 23:53 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/britaniya-1998311858.html
В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях
В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях - РИА Новости, 09.02.2025
В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях
Бывший сотрудник министерства иностранных дел Британии Марк Смит утверждает, что внешнеполитическое ведомство страны является соучастником ряда военных... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:48:00+03:00
2025-02-09T23:53:00+03:00
в мире
великобритания
израиль
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1920x0_80_0_0_dcebb45ccf6e3c046fcfd3de97d093b9.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший сотрудник министерства иностранных дел Британии Марк Смит утверждает, что внешнеполитическое ведомство страны является соучастником ряда военных преступлений на Ближнем Востоке. В своей статье для газеты Guardian Смит пишет, что занимал должность советника по политическим вопросам и отвечал за "оценку соответствия продаж оружия правительством Великобритании юридическим и этическим стандартам в соответствии с внутренним и международным законодательством". "Моя работа в министерстве иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) изобличила, как министры могут манипулировать правовыми рамками, чтобы оградить "дружественные" страны от ответственности... То, чему я стал свидетелем, было не просто моральным поражением, а поведением, которое, по моему мнению, перешло порог соучастия в военных преступлениях", - пишет Смит. По его словам, сотрудники ведомства "затягивают, искажают и затушевывают официальные процессы, чтобы создать фасад легитимности, позволяя при этом совершать самые вопиющие преступления против человечества". Смит, в частности, утверждает, что во время его работы в ведомстве министры оказывали давление на высокопоставленных чиновников, чтобы те "искажали" юридические оценки. Он пишет, что ему неоднократно возвращали отчеты с указанием внести изменения в выводы - "преуменьшить доказательства ущерба гражданскому населению и подчеркнуть дипломатические усилия, невзирая на факты". "В одном случае высокопоставленный чиновник прямо сказал мне: "Это выглядит очень плохо", после чего призвал меня: "Сделайте так, чтобы это выглядело не так сурово". Мои возражения были проигнорированы. В мои отчеты внесли существенные правки, смещающие акцент с достоверных доказательств военных преступлений на создание вводящей в заблуждение картины "прогресса" со стороны иностранных правительств", - пишет автор статьи. По его словам, речь идет не о единичном случае, а о "систематических усилиях по подавлению неудобной правды". Смит уточняет, что работал в управлении по Ближнему Востоку. При этом самым ярким примером "манипуляции" в период его работы он назвал продажу Великобританией оружия Саудовской Аравии. "Правительство Великобритании полностью осознавало, что авиаудары Саудовской Аравии приводят к массовым жертвам среди мирного населения. На встречах высокого уровня с участием высокопоставленных чиновников, включая юрисконсультов, было признано, что Великобритания превысила порог для прекращения продаж оружия. Однако вместо того, чтобы посоветовать министрам приостановить экспорт, внимание сместилось на поиск способов "вернуться на правильную сторону" закона", - утверждается в статье. По оценкам Смита, еще больше беспокойства вызывают продажи Лондоном оружия Израилю. "Многократные бомбардировки Израилем Газы привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению жизненно важной инфраструктуры - действия, которые явно несовместимы с международным правом. Тем не менее, правительство Великобритании продолжает оправдывать продажу оружия Израилю", - заявил он. В августе телеканал Sky News сообщал, что Марк Смит подал в отставку в рамках протеста против продолжения поставок оружия Израилю. В своем заявлении дипломат писал, что поднимал вопрос поставок оружия на всех уровнях, в том числе в формате официального расследования, и не получил ничего, кроме благодарности за свою обеспокоенность и сообщений о том, что его запросы приняли к сведению.
https://ria.ru/20250208/nota-1998146333.html
https://ria.ru/20250207/britaniya-1998089015.html
https://ria.ru/20250208/resursy-1998100023.html
великобритания
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_348:0:5072:3543_1920x0_80_0_0_d5667440fbea7c799df65c09688ff8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, израиль, ближний восток
В мире, Великобритания, Израиль, Ближний Восток
В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях

Экс-дипломат Смит обвинил МИД Британии в преступлениях на Ближнем Востоке

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший сотрудник министерства иностранных дел Британии Марк Смит утверждает, что внешнеполитическое ведомство страны является соучастником ряда военных преступлений на Ближнем Востоке.
В своей статье для газеты Guardian Смит пишет, что занимал должность советника по политическим вопросам и отвечал за "оценку соответствия продаж оружия правительством Великобритании юридическим и этическим стандартам в соответствии с внутренним и международным законодательством".
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
МИД России направил посольству Британии ноту по инциденту с журналисткой
8 февраля, 15:33
"Моя работа в министерстве иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) изобличила, как министры могут манипулировать правовыми рамками, чтобы оградить "дружественные" страны от ответственности... То, чему я стал свидетелем, было не просто моральным поражением, а поведением, которое, по моему мнению, перешло порог соучастия в военных преступлениях", - пишет Смит.
По его словам, сотрудники ведомства "затягивают, искажают и затушевывают официальные процессы, чтобы создать фасад легитимности, позволяя при этом совершать самые вопиющие преступления против человечества".
Смит, в частности, утверждает, что во время его работы в ведомстве министры оказывали давление на высокопоставленных чиновников, чтобы те "искажали" юридические оценки. Он пишет, что ему неоднократно возвращали отчеты с указанием внести изменения в выводы - "преуменьшить доказательства ущерба гражданскому населению и подчеркнуть дипломатические усилия, невзирая на факты".
"В одном случае высокопоставленный чиновник прямо сказал мне: "Это выглядит очень плохо", после чего призвал меня: "Сделайте так, чтобы это выглядело не так сурово". Мои возражения были проигнорированы. В мои отчеты внесли существенные правки, смещающие акцент с достоверных доказательств военных преступлений на создание вводящей в заблуждение картины "прогресса" со стороны иностранных правительств", - пишет автор статьи.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Британия впервые возглавит заседание контактной группы по Украине
7 февраля, 23:23
По его словам, речь идет не о единичном случае, а о "систематических усилиях по подавлению неудобной правды".
Смит уточняет, что работал в управлении по Ближнему Востоку. При этом самым ярким примером "манипуляции" в период его работы он назвал продажу Великобританией оружия Саудовской Аравии.
"Правительство Великобритании полностью осознавало, что авиаудары Саудовской Аравии приводят к массовым жертвам среди мирного населения. На встречах высокого уровня с участием высокопоставленных чиновников, включая юрисконсультов, было признано, что Великобритания превысила порог для прекращения продаж оружия. Однако вместо того, чтобы посоветовать министрам приостановить экспорт, внимание сместилось на поиск способов "вернуться на правильную сторону" закона", - утверждается в статье.
По оценкам Смита, еще больше беспокойства вызывают продажи Лондоном оружия Израилю.
"Многократные бомбардировки Израилем Газы привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению жизненно важной инфраструктуры - действия, которые явно несовместимы с международным правом. Тем не менее, правительство Великобритании продолжает оправдывать продажу оружия Израилю", - заявил он.
В августе телеканал Sky News сообщал, что Марк Смит подал в отставку в рамках протеста против продолжения поставок оружия Израилю. В своем заявлении дипломат писал, что поднимал вопрос поставок оружия на всех уровнях, в том числе в формате официального расследования, и не получил ничего, кроме благодарности за свою обеспокоенность и сообщений о том, что его запросы приняли к сведению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Контролируют русские": в Британии призвали Трампа опасаться Зеленского
8 февраля, 03:46
 
В миреВеликобританияИзраильБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала