https://ria.ru/20250209/britaniya-1998311858.html

В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях

В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях - РИА Новости, 09.02.2025

В Британии заявили, что МИД страны соучаствует в военных преступлениях

Бывший сотрудник министерства иностранных дел Британии Марк Смит утверждает, что внешнеполитическое ведомство страны является соучастником ряда военных... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T22:48:00+03:00

2025-02-09T22:48:00+03:00

2025-02-09T23:53:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший сотрудник министерства иностранных дел Британии Марк Смит утверждает, что внешнеполитическое ведомство страны является соучастником ряда военных преступлений на Ближнем Востоке. В своей статье для газеты Guardian Смит пишет, что занимал должность советника по политическим вопросам и отвечал за "оценку соответствия продаж оружия правительством Великобритании юридическим и этическим стандартам в соответствии с внутренним и международным законодательством". "Моя работа в министерстве иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) изобличила, как министры могут манипулировать правовыми рамками, чтобы оградить "дружественные" страны от ответственности... То, чему я стал свидетелем, было не просто моральным поражением, а поведением, которое, по моему мнению, перешло порог соучастия в военных преступлениях", - пишет Смит. По его словам, сотрудники ведомства "затягивают, искажают и затушевывают официальные процессы, чтобы создать фасад легитимности, позволяя при этом совершать самые вопиющие преступления против человечества". Смит, в частности, утверждает, что во время его работы в ведомстве министры оказывали давление на высокопоставленных чиновников, чтобы те "искажали" юридические оценки. Он пишет, что ему неоднократно возвращали отчеты с указанием внести изменения в выводы - "преуменьшить доказательства ущерба гражданскому населению и подчеркнуть дипломатические усилия, невзирая на факты". "В одном случае высокопоставленный чиновник прямо сказал мне: "Это выглядит очень плохо", после чего призвал меня: "Сделайте так, чтобы это выглядело не так сурово". Мои возражения были проигнорированы. В мои отчеты внесли существенные правки, смещающие акцент с достоверных доказательств военных преступлений на создание вводящей в заблуждение картины "прогресса" со стороны иностранных правительств", - пишет автор статьи. По его словам, речь идет не о единичном случае, а о "систематических усилиях по подавлению неудобной правды". Смит уточняет, что работал в управлении по Ближнему Востоку. При этом самым ярким примером "манипуляции" в период его работы он назвал продажу Великобританией оружия Саудовской Аравии. "Правительство Великобритании полностью осознавало, что авиаудары Саудовской Аравии приводят к массовым жертвам среди мирного населения. На встречах высокого уровня с участием высокопоставленных чиновников, включая юрисконсультов, было признано, что Великобритания превысила порог для прекращения продаж оружия. Однако вместо того, чтобы посоветовать министрам приостановить экспорт, внимание сместилось на поиск способов "вернуться на правильную сторону" закона", - утверждается в статье. По оценкам Смита, еще больше беспокойства вызывают продажи Лондоном оружия Израилю. "Многократные бомбардировки Израилем Газы привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению жизненно важной инфраструктуры - действия, которые явно несовместимы с международным правом. Тем не менее, правительство Великобритании продолжает оправдывать продажу оружия Израилю", - заявил он. В августе телеканал Sky News сообщал, что Марк Смит подал в отставку в рамках протеста против продолжения поставок оружия Израилю. В своем заявлении дипломат писал, что поднимал вопрос поставок оружия на всех уровнях, в том числе в формате официального расследования, и не получил ничего, кроме благодарности за свою обеспокоенность и сообщений о том, что его запросы приняли к сведению.

https://ria.ru/20250208/nota-1998146333.html

https://ria.ru/20250207/britaniya-1998089015.html

https://ria.ru/20250208/resursy-1998100023.html

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