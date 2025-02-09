https://ria.ru/20250209/bogdashev-1998247786.html

Игорь Богдашев: протокол подразумевает нахождение в тени

Игорь Богдашев: протокол подразумевает нахождение в тени - РИА Новости, 09.02.2025

Игорь Богдашев: протокол подразумевает нахождение в тени

Как проходит празднование Дня дипломата в МИД России, какие качества должны быть у работника государственного протокола, а также , что делать, когда все идет не РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:23:00+03:00

2025-02-09T12:23:00+03:00

2025-02-09T12:23:00+03:00

интервью

россия

международные отношения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998247294_0:62:417:297_1920x0_80_0_0_c77be281ca0820e66dce7f5e8e2fafc5.jpg

Как проходит празднование Дня дипломата в МИД России, какие качества должны быть у работника государственного протокола, а также , что делать, когда все идет не по плану, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес в преддверии профессионального праздника директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.- Игорь Викторович, как в вашем департаменте планируют отметить День дипломата? Есть ли какие-то устоявшиеся традиции?- Департамент государственного протокола не отделяет себя от других подразделений Министерства иностранных дел. День дипломатического работника – общий праздник всех коллег, вне зависимости от того направления, на котором они задействованы. Каких-либо отдельных торжеств в департаменте по этому случаю не организуется, но наши сотрудники принимают самое активное участие в подготовке общеминистерских мероприятий.В их число входит возложение министром венков к мемориальным доскам в главном здании МИД России. Они посвящены памяти сотрудников Наркомата иностранных дел СССР и Наркомата внешней торговли СССР, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тех, кто стал жертвами политических репрессий в 30-х, 40-х и 50-х годах, а также дипломатов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сергей Лавров всегда выступает с речью, отмечает заслуги ветеранов дипслужбы.В последние годы на это мероприятие приглашаются также послы государств-участников СНГ, Абхазии, Южной Осетии и руководители различных интеграционных объединений, существующих на постсоветском пространстве. Таким образом мы отдаем должное лучшим традициям советской дипломатической школы.В программу празднования входит возложение цветов к памятнику бывшего главы российского внешнеполитического ведомства Евгения Примакова на Смоленской-Сенной площади, а также к могилам видных дипломатов, захороненных на Новодевичьем и Троекуровском кладбищах.Вечером проводится торжественное собрание с участием руководства Министерства для подведения профессиональных итогов года.- Выпускники каких вузов работают в Вашем департаменте? Какими качествами должен обладать выпускник вуза, чтобы попасть к Вам на работу?- В департаменте трудятся без преувеличения лучшие выпускники ведущих вузов нашей страны. Безусловно, многие из них окончили МГИМО и Дипломатическую академию МИД России – основные "кузницы дипломатических кадров" . Среди сотрудников департамента есть также представители других вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара. Талантливые люди заметны и всегда востребованы.С учетом того, что работа в департаменте предполагает регулярное взаимодействие с первыми лицами иностранных государств и руководством зарубежных диппредставительств, при трудоустройстве отдаем предпочтение специалистам, которые уже имеют достаточный опыт работы в системе МИД, знакомы со спецификой нашей деятельности и осознают степень ответственности за принятие решений. В коллективе ДГП можно увидеть тех, кто вернулся из загранкомандировки или был "украден" нами из другого подразделения Центрального аппарата министерства. Гордимся тем, что участник СВО проходил у нас практику, в ходе которой он продемонстрировал исключительно положительные качества. Надеемся, что со временем у него получится влиться в нашу команду. Министр Лавров заявил, что "дипломат – прежде всего, патриот" . Полностью согласен с этим высказыванием. В нашей службе также важны честность, порядочность и надежность.Отдельно хотелось бы отметить, что, несмотря на развитие медиаресурсов, мы не особо приветствуем стремление молодых коллег делиться рабочими моментами в социальных сетях. Протокол подразумевает определенную закрытость и нахождение в тени, а соблазн разместить уникальное фото с высокопоставленным гостем велик. Лучше сохранить это себе на память без публикации информации в Интернете.- В чем заключается главная особенность работы Департамента государственного протокола МИД России? Каковы основные направления деятельности Департамента?- Поверьте, профессия дипломата далеко не так романтична и легка, как может показаться на первый взгляд. Эту работу идеализируют те, кто не посвящен во внутренние процессы. Разумеется, все самое сложное остается за кадром. В действительности дипломатическая деятельность сопряжена с множеством ограничений, рисков и вызовов. Зачастую приходится работать в весьма непростых условиях ввиду вооруженных конфликтов, эпидемий, климатических особенностей страны пребывания, иногда – в откровенно враждебной обстановке.К сожалению, в последнее время сталкиваемся со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипсношениях 1961 года или осложнения условий пребывания коллег за рубежом. Отказ в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничение свободы передвижения, финансовые рестрикции – список можно продолжать еще долго. Все это отрицательно сказывается на традиционной дипломатии, нацеленной на снижение градуса напряженности между государствами. Вызывает полнейшее негодование целенаправленная русофобская политика и беспрецедентный накал антироссийской риторики, результатом которых становятся зачастую даже нападения на сотрудников наших загранучреждений и здания посольств и консульств в странах "коллективного Запада".Вместо защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности некоторые европейские чиновники руководствуются непонятно чем – если раньше мы видели крупных политических деятелей, то сейчас некоторые из них напоминают фишки из игры "Монополия", которые, очевидно, кто-то передвигает.В беседах с европейскими послами неоднократно подчеркивали неприемлемость такого отношения к российским дипломатам и необходимость соблюдения норм международного права. Если же договориться не получается, то вынуждены вводить симметричные или асимметричные меры.Искренне считаем, что дипломатия – искусство возможного. Именно равноправный и взаимоуважительный диалог актуален сейчас как никогда. Вызывает разочарование отход ряда стран от традиционных инструментов дипломатического общения и достижения компромиссов.Со своей стороны всегда готовы предложить зарубежным коллегам максимально комфортные условия работы в России в целях развития двусторонних и многосторонних отношений. Отсутствие большого количества обращений к нам по этому поводу – свидетельство того, насколько наша страна без просьб, в предупредительном порядке, заботится о дипкорпусе.Как пример: в разгар коронавирусной пандемии, пожалуй, мы были первыми в мире, кто предложил сотрудникам иностранных посольств и представительств международных организаций принять участие в кампании по вакцинации новейшим российским препаратом "Спутник V". Совместно с Правительством Москвы удалось успешно реализовать данную идею, благодаря чему количество заболевших существенно снизилось.В рамках информационно-представительской работы Департамент государственного протокола на регулярной основе проводит по собственной инициативе мероприятия, которые способствуют формированию положительного образа нашей страны и ознакомлению иностранных коллег с деятельностью федеральных министерств и госкорпораций, культурным многообразием России и потенциалом российских регионов.Дипломаты, представляющие СНГ, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Африку, всегда с благодарностью принимают приглашения на подобные встречи, особенно признательны за возможность увидеть уникальные уголки России (в 2023 года послы африканских стран посетили Тульскую область, в 2024 года главы дипмиссий мусульманских стран были в Республике Дагестан, в ближайшее время планируется посещение еще одного из удаленных от Москвы регионов). Ранее мы приглашали и представителей недружественных государств, исходя в том числе из гуманитарной составляющей событий, однако тем поступили указания из Брюсселя, в соответствии с которыми их участие стало невозможным. Часто в связи с этим задаемся вопросом, представляют ли посольства ряда государств позиции собственных правительств.Каждый из подобных проектов успешно завершается заключением ряда соглашений. Потенциал для развития взаимодействия с дипмиссиями велик. Со многими есть взаимный настрой на продолжение сотрудничества.Еще одним направлением нашей деятельности является подготовка и проведение визитов на высшем и высоком уровнях. По согласованию с администрацией президента Российской Федерации и правительством Российской Федерации тщательно прорабатываются не только организационно-протокольные аспекты пребывания иностранных гостей в нашей стране, но и содержательное наполнение программ, включая двусторонние встречи.В ходе подготовки к визитам гостям, помимо официальной программы, предлагается посещение культурных учреждений, учебных заведений, госкорпораций, бизнес-структур, что в дальнейшем может способствовать установлению устойчивых и долговременных связей между заинтересованными сторонами.Более того, Министерством при содействии упомянутых инстанций разрабатываются соответствующие сценарии церемоний встреч и проводов. Как говорится, "театр начинается с вешалки", а масштабное событие – с момента прибытия в Россию. Именно поэтому стремимся к тому, чтобы после участия в наших мероприятиях у гостей оставались самые позитивные впечатления. Так, многие главы государств до сих пор вспоминают, как в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году с ними в футбол играл "Забивака" – талисман мирового футбольного первенства. В качестве примеров российского гостеприимства иностранцы приводят яркие саммиты Россия-Африка в 2019 и 2023 годах. В прошлом году на беспрецедентно высоком уровне был организован Саммит БРИКС – главное мероприятие российского председательства в объединении, впервые проведенное в расширенном составе.Сотрудники Департамента ведут работу напрямую с главами делегаций, проявляют профессиональный и добросовестный подход не только к выполнению своих непосредственных задач, но и во многом влияют на политическую составляющую пребывания зарубежных лидеров в России.В настоящее время совместно с коллегами из Кремля, а также другими компетентными ведомствами активно готовимся к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в декабре прошлого года озвучил, что "Россия будет рада видеть всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, в том числе представителей стран антигитлеровской коалиции".Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях. Исходим из того, что эта Победа значима для народов СССР и всего мира. В современных условиях, характеризующихся повышенным уровнем турбулентности и нарастанием кризисных явлений, особенно важно извлекать уроки из прошлого, отстаивать и сохранять память о подвигах героев Второй мировой войны, мужестве воинов и тружеников тыла.Кроме того, стремимся и неформально подходить к делу. Видим, что это находит отклик и дает результаты. В целом настроены на то, чтобы гость приезжал и уезжал с улыбкой на лице.Не менее важным направлением нашей деятельности является аккредитация и постановка на миграционный учет представителей дипломатического и консульского корпуса, обработка соответствующих нот, оформление дипломатических, консульских, служебных карточек и удостоверений.С сожалением отмечаем, что в ряде стран данный, казалось бы, технический аспект становится инструментом давления на российских дипломатов за рубежом (ведь без этих документов во многих случаях даже не получится покинуть пределы посольства). Со своей стороны вводим ответные меры и исходим из того, что наша реакция на подобные выпады должна следовать незамедлительно.Департамент ведет работу по оперативному своду и учету входящих поздравительных и благодарственных протокольных посланий в адрес руководства Российской Федерации от лица зарубежных глав государств и правительств, других официальных лиц. Их анализ, кстати, свидетельствует о том, что, несмотря на разговоры о какой-то и кем-то мнимой изоляции России, многие лидеры выражают поддержку внешнеполитическому вектору нашей страны, а также намерение углублять контакты.- Что, по Вашему мнению, является самым главным для работника протокола?- Как мне видится, важно всегда оставаться человеком. Как бы банально ни звучало, но особую роль играет любовь к людям, умение найти компромисс. Искренне приятно осознавать, что благодаря нашей во многом невидимой работе зарубежные гости, а также дипломаты, работающие в России, спокойны и довольны. Среди ценных качеств выделил бы также наблюдательность, стрессоустойчивость, способность договариваться, моментально анализировать происходящее и "сохранять лицо" в любой непредвиденной ситуации. Сотрудник государственного протокола должен обладать широким кругозором, уметь поддержать беседу по любой теме, быть вежливым и корректным.Молодежь часто ошибочно думает, что протокол – это сплошные балы, светские рауты и брызги шампанского, но на самом деле это тяжелый труд, порой чуть ли не в круглосуточном режиме и на протяжении многих дней.- Можете ли Вы рассказать о сложных или наоборот забавных случаях из Вашей работы?- Поверьте, забавных (и не очень) случаев было достаточно. И уверен, что еще не раз столкнемся с чем-то непредвиденным. Пожалуй, было бы некорректным рассказывать о какой-то конкретной ситуации, лучше это останется среди тех, к кому это имеет непосредственное отношение.Часто спрашивают, как себя вести, когда все идет не по плану. На самом деле никакого тайного знания не существует – все решается коммуникацией, разрядить обстановку удается в том числе благодаря чувству юмора.Как неоднократно отмечали наши гости, все, что подписывается (безусловно, это невозможно переоценить), всегда можно и нужно актуализировать, а то, что сделано публично, к сожалению, в большинстве случаев исправить невозможно. Это видно сразу, непосредственно по "протокольной" картинке мир судит об отношении принимающей стороны к тому или иному гостю, к событию и стране в целом. И во многом именно система государственного протокола определяет международные отношения.

https://ria.ru/20250209/mid-1998237815.html

https://ria.ru/20250207/yakovenko-1998084361.html

https://ria.ru/20250130/tsru-1996127228.html

https://ria.ru/20250206/rossija-1997816886.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, международные отношения