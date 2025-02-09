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Командир штурмовавших Дзержинск бойцов рассказал о финальном бое за город - РИА Новости, 09.02.2025
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09:18 09.02.2025 (обновлено: 14:15 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/bmp-1998230965.html
Командир штурмовавших Дзержинск бойцов рассказал о финальном бое за город
Командир штурмовавших Дзержинск бойцов рассказал о финальном бое за город - РИА Новости, 09.02.2025
Командир штурмовавших Дзержинск бойцов рассказал о финальном бое за город
Финальный штурм последних укрепрайонов ВСУ в Дзержинске бойцы 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" провели, внезапно ворвавшись РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:18:00+03:00
2025-02-09T14:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Финальный штурм последних укрепрайонов ВСУ в Дзержинске бойцы 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" провели, внезапно ворвавшись в первую линию обороны противника на четырех БМП, рассказал РИА Новости командир подразделения Иван Шульга. "Противник был подготовлен очень хорошо, серьезно. У него были подготовлены укрепрайоны. После получения задачи по освобождению города Дзержинска мною было принято решение заходить на четырех БМП с десантом. Пробили первую линию обороны противника. Закрепились у него в тылах, нарастились (подвели подкрепления. — Прим. ред.)", — рассказал командир. По его словам, бойцы ВСУ не ожидали, что российские военные отважатся использовать бронетехнику для прорыва, поскольку территория контролировалась украинскими дронами. "Противник был в замешательстве. Он сутки еще думал, что происходит. В это время мы успели нараститься, закрепиться в частном секторе и продолжать наступление дальше. Противник не ожидал, что мы пойдем на БМП, думал, что мы пойдем в пешем порядке. Потому что у него очень большой упор идет на FPV-дроны, но в тот момент он нас проспал, мы пробили линию обороны и пошли дальше", — пояснил Шульга.Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в минувшую пятницу. В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250209/vsu-1998217657.html
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торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командир штурмовавших Дзержинск бойцов рассказал о финальном бое за город

Штурм последних укрепрайонов ВСУ в Дзержинске провели на четырех БМП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Финальный штурм последних укрепрайонов ВСУ в Дзержинске бойцы 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Центр" провели, внезапно ворвавшись в первую линию обороны противника на четырех БМП, рассказал РИА Новости командир подразделения Иван Шульга.
"Противник был подготовлен очень хорошо, серьезно. У него были подготовлены укрепрайоны. После получения задачи по освобождению города Дзержинска мною было принято решение заходить на четырех БМП с десантом. Пробили первую линию обороны противника. Закрепились у него в тылах, нарастились (подвели подкрепления. — Прим. ред.)", — рассказал командир.
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По его словам, бойцы ВСУ не ожидали, что российские военные отважатся использовать бронетехнику для прорыва, поскольку территория контролировалась украинскими дронами.
"Противник был в замешательстве. Он сутки еще думал, что происходит. В это время мы успели нараститься, закрепиться в частном секторе и продолжать наступление дальше. Противник не ожидал, что мы пойдем на БМП, думал, что мы пойдем в пешем порядке. Потому что у него очень большой упор идет на FPV-дроны, но в тот момент он нас проспал, мы пробили линию обороны и пошли дальше", — пояснил Шульга.
Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в минувшую пятницу. В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
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