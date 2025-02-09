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ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов
ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов
ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:34:00+03:00
2025-02-09T14:34:00+03:00
2025-02-09T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов."Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Он призвал жителей города не терять бдительности, ведь противник "не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе"."Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов", - заявил Пухов.При обнаружении беспилотника необходимо покинуть открытое пространство, укрывшись в помещении или за деревьями, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов
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