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ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 09.02.2025 (обновлено: 14:36 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998261951.html
ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов
ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов
ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:34:00+03:00
2025-02-09T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
энергодар
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов."Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Он призвал жителей города не терять бдительности, ведь противник "не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе"."Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов", - заявил Пухов.При обнаружении беспилотника необходимо покинуть открытое пространство, укрывшись в помещении или за деревьями, добавил он.
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вооруженные силы украины, в мире, энергодар, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Украина
ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов

ВСУ 9 февраля пытались 4 раза атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
«
"Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей города не терять бдительности, ведь противник "не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе".
"Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов", - заявил Пухов.
При обнаружении беспилотника необходимо покинуть открытое пространство, укрывшись в помещении или за деревьями, добавил он.
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