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ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов

ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ четыре раза пытались атаковать Энергодар с помощью дронов

ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:34:00+03:00

2025-02-09T14:34:00+03:00

2025-02-09T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ в воскресенье предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов."Сегодня зафиксированы уже четыре попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Он призвал жителей города не терять бдительности, ведь противник "не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе"."Практически ежедневно наш город подвергается атакам дронов", - заявил Пухов.При обнаружении беспилотника необходимо покинуть открытое пространство, укрывшись в помещении или за деревьями, добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, в мире, энергодар, запорожская аэс, украина