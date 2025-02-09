https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998225138.html
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников
Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 дронов над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:58:00+03:00
2025-02-09T07:58:00+03:00
2025-02-09T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
орловская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 дронов над восемью регионами России, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.Военные сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998222338.html
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курская область, орловская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Орловская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА ВСУ над восемью регионами РФ