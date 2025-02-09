https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998225138.html

Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников

Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025

Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников

Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 дронов над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:58:00+03:00

2025-02-09T07:58:00+03:00

2025-02-09T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

орловская область

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 дронов над восемью регионами России, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.Военные сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998222338.html

курская область

орловская область

краснодарский край

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курская область, орловская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)