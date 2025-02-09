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Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:58 09.02.2025 (обновлено: 09:01 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998225138.html
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников
Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 дронов над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:58:00+03:00
2025-02-09T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
орловская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 дронов над восемью регионами России, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.Военные сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998222338.html
курская область
орловская область
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курская область, орловская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Орловская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами за ночь сбили 35 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА ВСУ над восемью регионами РФ

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 35 дронов над восемью регионами России, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.
Военные сбили:
  • 18 беспилотников над Курской областью;
  • по четыре над Орловский областью и Краснодарским краем;
  • по три над Воронежской и Ростовской областями;
  • по одному над Крымом, Брянской и Тульской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство дронов противника.
Снайпер о том, как сбил украинский тяжелый коптер типа Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Снайпер "Днепра" ночью из СВД сбил тяжелый дрон "Баба-Яга"
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьОрловская областьКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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