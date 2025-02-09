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В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников
В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025
В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников
ПВО успешно отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинского, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:47:00+03:00
2025-02-09T07:47:00+03:00
2025-02-09T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
юрий слюсарь
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ПВО успешно отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинского, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Ночью силы и средства ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинского", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.
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ростовская область
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ростовская область, каменск-шахтинский, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников
Слюсарь: в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников