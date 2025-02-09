https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998224408.html

В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников

В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025

В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников

ПВО успешно отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинского, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:47:00+03:00

2025-02-09T07:47:00+03:00

2025-02-09T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

каменск-шахтинский

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ПВО успешно отразила воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинского, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Ночью силы и средства ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинского", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20250209/vzryvy_ukraina-1998219922.html

ростовская область

каменск-шахтинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, каменск-шахтинский, юрий слюсарь