https://ria.ru/20250209/bespilotnik-1998288719.html
Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО около 17.20 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:53:00+03:00
2025-02-09T18:53:00+03:00
2025-02-09T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 17.20 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Девятого февраля около 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Курской области