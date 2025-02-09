https://ria.ru/20250209/bespilotnik-1998288719.html

Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ

Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025

Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО около 17.20 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:53:00+03:00

2025-02-09T18:53:00+03:00

2025-02-09T18:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 17.20 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Девятого февраля около 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины